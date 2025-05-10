إيران بين الأهداف.. تقرير اسرائيلي يتحدث عن "أعنف" الضربات التي تتحضر

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وأضاف المسؤول لصحيفة " " : "سنواصل ضرب الحوثيين. هذا الاتفاق لا يلزمنا، وسيدفعون الثمن". كتب موقع " ": قال مسؤول أمني إسرائيلي، إن بلاده ليست طرفا في الاتفاق الأميركي، و"ستواصل ضرب أهداف في اليمن".وأضاف المسؤول لصحيفة " " : "سنواصل ضرب الحوثيين. هذا الاتفاق لا يلزمنا، وسيدفعون الثمن".

وعقب توقف الضربات الأميركية على اليمن، صرح مسؤولون إسرائيليون أنهم يخططون لتصعيد عملياتهم على الحوثيين، مع توقعات بشن هجمات أوسع نطاقا وأكثر عنفا خلال الأيام المقبلة.



وستشمل الأهداف، وفق " أحرونوت"، مواقع إطلاق الصواريخ والبنية التحتية وأي موانئ تشغيلية متبقية، بهدف "تدميرها بالكامل".



كما قال المسؤولون إن تدرس شن ضربات محتملة على أهداف إيرانية، محذرين من أن " لن تفلت من العقاب بسهولة".



وأدى هجوم صاروخي حوثي، الجمعة، إلى إطلاق صافرات الإنذار في مدن إسرائيلية عدد، بما في ذلك ، بينما قالت الجماعة إن الصاروخ استهدف الدولي.

والجمعة توعد الإسرائيلي بـ"الرد بقوة"، بعد إعلان الجيش اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن في عملية تبناها الحوثيون.



وقال في منشور على منصة "إكس": "يواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ نحو . كما وعدنا، سنرد بقوة في اليمن وأينما كان ذلك ضروريا".



ومنذ اندلاع حرب غزة في تشرين الاول 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في يقولون إنها على ارتباط بها.



والأحد، سقط صاروخ أطلقه الحوثيون في محيط مطار في ضربة نادرة الحدوث، تسببت بإصابة 6 أشخاص وتعطل حركة الملاحة ودفع شركات طيران لتعليق رحلاتها إلى تل أبيب.



وردت إسرائيل بضربات جوية شنتها هذا الأسبوع على مطار الذي أكدت أنها دمرته بالكامل، بالإضافة إلى 3 محطات كهرباء في اليمن.



والثلاثاء، أبرمت بوساطة عمانية اتفاقا لوقف إطلاق النار مع الحوثين، وضع حدا لضربات أميركية استمرت أسابيع ردا على هجمات شنها المتمردون اليمنيون على سفن في البحر الأحمر.