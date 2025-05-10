مصدران يكشفان.. بعثة قطرية تبدأ البحث عن رفات أميركيين قتلوا في سوريا

Advertisement

كشف مصدران مطلعان أن بعثة قطرية بدأت البحث عن رفات أميركيين قُتلوا على يد تنظيم داعش في قبل عقد، مما أحيا جهودا قائمة طويلة لاستعادة رفاتهم.وقال المصدران إن والإنقاذ الدولية بدأت عملية البحث، يوم الأربعاء الماضي، برفقة عدد من .عثروا على 3كما أضافا أن المجموعة، التي أرسلتها إلى مناطق الزلازل في وتركيا في السنوات القليلة الماضية، عثرت حتى الآن على رفات ثلاثة أشخاص، وفق ما نقلت وكالة ، أمس الجمعة.فيما ذكر أحد المصدرين -وهو مسؤول أمني سوري- أنه لم تحدد بعد هويات الأشخاص الذين عثر على رفاتهم.إلى ذلك، أوضح المصدر الثاني أنه لم يتضح بعد إلى متى ستستمر المهمة.وكانت مصادر مطلعة أفادت سابقاً بأن قدمت إلى لائحة من الشروط من أجل رفع المفروضة على البلاد منذ عهد النظام السابق، ومن ضمنها كشف مصير أميركيين خطفوا واختفوا في سوريا خلال سنوات الحرب، وفق ما نقلت رويترز أواخر الماضي.قطع روؤسكما أشارت إلى أن السلطات أكدت للجانب الأميركي أنها تبذل ما في وسعها من أجل كشف مصير الصحافي الأميركي الذي خطف قرب دمشق عام 2012.وكان يبلغ 43 عاماً حين زار سوريا، وسبق أن عمل لصالح وماكلاتشي نيوز وواشنطن بوست و"سي بي إس" ووسائل إعلامية أخرى قبل احتجازه عند نقطة تفتيش في آب 2012، فيما نفى حينها النظام السابق احتجازه.(العربية)