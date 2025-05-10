"جيش لحد" جديد بدأت إسرائيل بتأسيسه.. هذه قصته

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ويُشبه الهيكل التنظيمي لـ"الفرقة الشرقية" إلى حدّ بعيد تشكيل "جيش لحد" الذي أنشأته إسرائيل في خلال سبعينيات القرن الماضي، إذ تهدف هذه الوحدة إلى تعزيز وتأمين الحدود من أي تهديدات قد تنطلق من داخل الأراضي .وكان قائد في الجيش الإسرائيلي، ، قد صرح سابقاً بأن "التهديد القادم من تغيّر، وعلينا أن نواكب هذا التغيير بالتحضير لتشكيل الفرقة الشرقية".وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية من محافظة بأن إسرائيل شرعت بالتواصل مع عدد من قادة الفصائل النشطة في منطقتي والجولان، ممن سبق لهم التعاون معها في ظل النظام السابق، بهدف ضمّهم إلى التشكيل الجديد.وقالت المصادر لـ"إرم نيوز "إن إسرائيل تواصلت مع شخصيات من فصيل "فرسان " الذي كان ينشط في بلدة الخشب، بالإضافة إلى فصيل "تجمع الحرمون" الذي يسيطر على منطقة .وكان فصيل "فرسان الجولان" شارك في الهجوم على بعض البلدات في جنوب سوريا بدعم من الجيش الاسرائيلي عام 2017، في حين تولى عناصر من "تجمع الحرمون" مهمة تسهيل مرور الدوريات في أعقاب سقوط النظام السابق إلى .وسبق أن قدمت إسرائيل دعماً لبعض الفصائل في الجنوب السوري منذ عام 2013، وذلك في إطار استراتيجيتها لبناء جدار فصل عسكري، لمنع وأذرعها من شن هجمات على الجيش الإسرائيلي انطلاقا من الجنوب السوري.