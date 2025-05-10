Advertisement

عربي-دولي

في زيارة رسمية... الشرع يصل إلى مملكة البحرين

Lebanon 24
10-05-2025 | 06:02
A-
A+
Doc-P-1358395-638824791191169651.jpg
Doc-P-1358395-638824791191169651.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وكالة أنباء "سانا" بوصول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية كانت قد أعلنت عنها سابقًا.
Advertisement

ونقل مراسل "سانا" أن الرئيس السوري وصل على رأس وفد رسمي، وكان في استقباله الشيخ حمد بن ناصر آل خليفة، نجل ملك البحرين.
مواضيع ذات صلة
المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العربية السورية: من المقرر أن يقوم الرئيس أحمد الشرع بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين
lebanon 24
10/05/2025 14:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة إلى البحرين
lebanon 24
10/05/2025 14:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: السيسي يصل أثينا في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيسي الوزراء والجمهورية اليونانيين
lebanon 24
10/05/2025 14:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية
lebanon 24
10/05/2025 14:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:15 | 2025-05-10
07:08 | 2025-05-10
07:00 | 2025-05-10
06:54 | 2025-05-10
06:47 | 2025-05-10
06:46 | 2025-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24