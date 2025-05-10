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عربي-دولي
في زيارة رسمية... الشرع يصل إلى مملكة البحرين
Lebanon 24
10-05-2025
|
06:02
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أفادت وكالة أنباء "
سانا
" بوصول الرئيس السوري
أحمد الشرع
إلى مملكة
البحرين
في زيارة رسمية كانت قد أعلنت عنها سابقًا.
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ونقل مراسل "سانا" أن الرئيس السوري وصل على رأس وفد رسمي، وكان في استقباله الشيخ حمد
بن ناصر
آل خليفة
، نجل ملك البحرين.
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