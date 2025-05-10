رواية جديدة.. لماذا تدعم إسرائيل دروز سوريا؟

يرى محللون أن بالدفاع عن الطائفة الدرزية في ، رغم أنه يُفسَّر جزئيا بالضغوط السياسية الداخلية، يرمي بالأساس إلى تحقيق هدف استراتيجي بعيد المدى يتمثل في إضعاف البلد العربي المجاور، وفق ما ذكر تقرير جديد لمنصة "بلينكس" الإماراتية.

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وفي ظلّ الحرب المستمرة منذ 19 شهراً مع حركة في ، كثّفت إسرائيل ضرباتها على سوريا منذ الإطاحة بالرئيس في كانون الأول.



وبعد اندلاع مواجهات دامية في سوريا على خلفية طائفية في مارس، هدّدت إسرائيل بالتدخّل عسكريا في سوريا إذا أقدمت السلطات على المساس بالدروز.

وفي الثالث من أيار، وبعد اشتباكات متجدّدة، شنّت إسرائيل غارة على محيط القصر الرئاسي في العاصمة ، وقال رئيس الوزراء بنيامين : "هذه رسالة واضحة للنظام السوري. لن نسمح بنشر قوات جنوب أو بتهديد الطائفة الدرزية بأيّ شكل من الأشكال".

ما هو هدف إسرائيل تجاه الدروز؟

يقول إفرايم عنبار، الباحث في مركز أبحاث الأمن القومي ، "تشعر دولة إسرائيل بأنها مدينة للدروز ولمساهمتهم الاستثنائية في الجيش الإسرائيلي".

وبحسب عنبار، فإن الدفاع عن الدروز هو أيضاً جزء الاستراتيجية الجيوسياسية الجديدة بعد ، والتي تتمثل في محاولة إسرائيل "حماية الأقليات الدرزية والكردية من الأغلبية السنية".

وفي إسرائيل، شارك الدروز في تظاهرات طالبوا فيها الحكومة بالدفاع عن أبناء طائفتهم في سوريا.



والدروز حاضرون في مناطق إسرائيلية منذ عام 1948، وهم يشغلون مناصب في الجيش والشرطة.





ويتوزّع الدروز على أكثر من 20 قرية في الجليل وجبل الكرمل وهضبة المحتلة، فيما يبلغ عدد حاملي الجنسية 153 ألفا، وفق دائرة الاحصاء المركزي، يضاف إليهم نحو 23 ألفا في الجولان، غالبيتهم العظمى تحمل إقامات إسرائيلية دائمة. ويعيش الدروز بشكل رئيسي في سوريا ولبنان وإسرائيل، وفي إسرائيل، يشكّلون أقلية ناطقة بالعربية يبلغ عددها أكثر من 150 ألفا.

ماذا يريد دروز سوريا؟

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت الاشتباكات التي اندلعت في 28 نيسان بين مسلحين دروز وعناصر أمن ومقاتلين مرتبطين بالسلطة، عن مقتل 126 شخصا في صحنايا وجرمانا قرب دمشق، وفي معقل الدروز في السويداء في جنوب غرب البلاد.



بعد هذه الاشتباكات، وصف الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز الروحيين الدروز في السويداء، أعمال العنف الجارية بـ"هجمة إبادة غير مبررة"، ودعا إلى تدخل "قوات دولية لحفظ السلم"، مؤكدا أن الدروز "جزء لا يتجزأ من سوريا".

وفي 29 نيسان، قال وزير المالية الإسرائيلي المنتمي إلى اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي يشغل أيضا منصب نائب ، إن الحرب "لن تنتهي إلا عندما يتم تفكيك سوريا، وهزيمة بشكل حاسم، وإزالة التهديد ، وتطهير غزة من حركة حماس".

ويؤكد جدعون ساعر باستمرار على "ضرورة حماية" المكونات الكردية والعلوية والمسيحية والدرزية في سوريا.

ومنذ العام 2013، نشر مقالا بعنوان "وداعا سوريا"، دعا فيه إلى تقسيم البلاد إلى كيانات متعددة على أسس عرقية ودينية، وإلى "حكم ذاتي درزي في جنوب غرب سوريا".

وإسرائيل وسوريا في حالة حرب منذ العام 1967، تاريخ احتلال إسرائيل لجزء من هضبة الجولان السورية، وإن كانت الحدود بينهما ظلت هادئة لسنوات طويلة. (بلينكس - blinx)