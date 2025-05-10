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إقتصاد

لكسر الجمود في الحرب التجارية المتصاعدة.. لقاء صيني أميركي في جنيف

Lebanon 24
10-05-2025 | 08:31
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أفادت وكالة أنباء شينخوا، الصينية، عن أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خه لي فنغ، عقد محادثات مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في مدينة جنيف اليوم السبت، في خطوة وُصفت بأنها محاولة أولى لكسر الجمود في الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.
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وجاء اللقاء، الذي شارك فيه أيضاً الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، بعد أسابيع من التوتر المتصاعد وقرارات متبادلة بفرض رسوم جمركية تجاوزت 100% على الواردات بين أكبر اقتصادين في العالم. وتشير مصادر ميدانية إلى أن الاجتماع جرى في أجواء من السرية، إذ شوهدت تعزيزات أمنية كبيرة عند مقر إقامة خاص في ضاحية بجنيف، فيما رُصدت سيارات تقل الوفد الصيني تغادر أحد الفنادق المطلّة على بحيرة المدينة.

وكان ترامب قد صرح أمس بأن فرض رسوم بنسبة 80% على السلع الصينية "يبدو منطقياً"، مقترحاً لأول مرة نسبة بديلة عن الرسوم الحالية، في مؤشر على احتمال تليين الموقف التفاوضي الأميركي.

وتُعد هذه المحادثات في جنيف أول محاولة ملموسة لنزع فتيل الأزمة، في وقت يسعى فيه الطرفان لإظهار أنهما في موقع أقوى قبل الدخول في جولات تفاوضية أوسع. (العربية)
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