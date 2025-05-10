السعودية تمهّد لفتح خط جوي مباشر مع ليبيا

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ويأتي ذلك عقب زيارة وفد أمني رفيع من سلطات الطيران المدني السعودي ومديري أمن شركات النقل الجوي بالمملكة إلى في .والتقى الوفد السعودي بمسؤولي ، بينهم مدير عام المطار ومدير . وجرى خلال الزيارة الاطلاع على الإجراءات الأمنية المتبعة في عمليات التفتيش والتدقيق، وتقييم مدى جاهزية المطار لاستقبال الرحلات من المملكة.وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني، واستئناف الحركة الجوية بين البلدين بعد انقطاع طويل، بما يسهم في تسهيل تنقل الأفراد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والدينية، خاصة في ظل تزايد أعداد الراغبين في أداء مناسك والحج.ومن المنتظر أن تستكمل هذه التحركات بإجراءات فنية وتشغيلية إضافية تمهد لإعادة تشغيل الخط المباشر بين مطارات المملكة ومطار معيتيقة في طرابلس خلال الفترة القادمة.