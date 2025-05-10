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عربي-دولي

السعودية تمهّد لفتح خط جوي مباشر مع ليبيا

Lebanon 24
10-05-2025 | 10:37
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باشرت السعودية اتخاذ خطوات تمهيدية لفتح خط جوي مباشر بين مطارات المملكة ومطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس.
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ويأتي ذلك عقب زيارة وفد أمني رفيع من سلطات الطيران المدني السعودي ومديري أمن شركات النقل الجوي بالمملكة إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.

والتقى الوفد السعودي بمسؤولي المطار الليبي، بينهم مدير عام المطار ومدير مكتب أمن الطيران المدني. وجرى خلال الزيارة الاطلاع على الإجراءات الأمنية المتبعة في عمليات التفتيش والتدقيق، وتقييم مدى جاهزية المطار لاستقبال الرحلات القادمة من المملكة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني، واستئناف الحركة الجوية بين البلدين بعد انقطاع طويل، بما يسهم في تسهيل تنقل الأفراد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والدينية، خاصة في ظل تزايد أعداد الليبيين الراغبين في أداء مناسك العمرة والحج.

ومن المنتظر أن تستكمل هذه التحركات بإجراءات فنية وتشغيلية إضافية تمهد لإعادة تشغيل الخط المباشر بين مطارات المملكة ومطار معيتيقة في طرابلس خلال الفترة القادمة.
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