رغم إعلان وقف إطلاق النار... انفجارات تهز مدينة هندية

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وذكرت الوكالة أن "دوي انفجارات وقع في مدينة جامو مع رؤية مقذوفات في السماء بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان".من جانبه قال رئيس وزراء جامو وكشمير، إنه تم "سماع دوي انفجارات في أنحاء سريناجار (العاصمة الصيفية لولاية جامو وكشمير)".واتهم مصدر حكومي هندي، يوم السبت، باكستان بخرق وقف إطلاق النار الذي أعلن بين البلدين.ونقلت رويترز عن شهود أن "هجمات بطائرات مسيرة تستهدف بلدة في جامو الهندية بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان".وكانت كل من الهند وباكستان قد أعلنتا، السبت، موافقتهما على وقف فوري لإطلاق النار، بعد أيام من تبادل الهجمات بين البلدين.