22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
10
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رغم إعلان وقف إطلاق النار... انفجارات تهز مدينة هندية
Lebanon 24
10-05-2025
|
12:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وكالة "
رويترز
"، السبت، أن عدة انفجارات دوّت في مدينة سريناغار، الواقعة ضمن الجزء الخاضع للسيطرة
الهندية
من إقليم
كشمير
، وذلك عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين
الهند
وباكستان.
Advertisement
وذكرت الوكالة أن "دوي انفجارات وقع في مدينة جامو مع رؤية مقذوفات في السماء بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان".
من جانبه قال رئيس وزراء جامو وكشمير،
عمر عبد الله
إنه تم "سماع دوي انفجارات في أنحاء سريناجار (العاصمة الصيفية لولاية جامو وكشمير)".
واتهم مصدر حكومي هندي، يوم السبت، باكستان بخرق وقف إطلاق النار الذي أعلن بين البلدين.
ونقلت رويترز عن شهود
عيان
أن "هجمات بطائرات مسيرة تستهدف بلدة في جامو الهندية بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان".
وكانت كل من الهند وباكستان قد أعلنتا، السبت، موافقتهما على وقف فوري لإطلاق النار، بعد أيام من تبادل الهجمات بين البلدين.
مواضيع ذات صلة
أ.ف.ب: انفجارات تهز مطار مدينة جامو في الجزء الهندي من إقليم كشمير
Lebanon 24
أ.ف.ب: انفجارات تهز مطار مدينة جامو في الجزء الهندي من إقليم كشمير
10/05/2025 23:29:11
10/05/2025 23:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر حكومي هندي: باكستان خرقت اتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر حكومي هندي: باكستان خرقت اتفاق وقف إطلاق النار
10/05/2025 23:29:11
10/05/2025 23:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز": هجمات بطائرات مسيرة تستهدف بلدة في جامو الهندية بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان
Lebanon 24
"رويترز": هجمات بطائرات مسيرة تستهدف بلدة في جامو الهندية بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان
10/05/2025 23:29:11
10/05/2025 23:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام أوكراني: سلسلة انفجارات تهز مدينة أوديسا
Lebanon 24
إعلام أوكراني: سلسلة انفجارات تهز مدينة أوديسا
10/05/2025 23:29:11
10/05/2025 23:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بـ"المليارات".. هذه أقوى 10 اقتصادات أفريقية لعام 2025
Lebanon 24
بـ"المليارات".. هذه أقوى 10 اقتصادات أفريقية لعام 2025
16:00 | 2025-05-10
10/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحتوي على "معلومات حساسة"... مكالمة حاسمة من واشنطن إلى الهند أدّت إلى وقف إطلاق النار
Lebanon 24
تحتوي على "معلومات حساسة"... مكالمة حاسمة من واشنطن إلى الهند أدّت إلى وقف إطلاق النار
15:33 | 2025-05-10
10/05/2025 03:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رواية جديدة.. لماذا تدعم إسرائيل دروز سوريا؟
Lebanon 24
رواية جديدة.. لماذا تدعم إسرائيل دروز سوريا؟
15:00 | 2025-05-10
10/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"يتبول على فراشه ولا ينام"... جندي إسرائيلي يعاني من "صدمة غزة"!
Lebanon 24
"يتبول على فراشه ولا ينام"... جندي إسرائيلي يعاني من "صدمة غزة"!
14:38 | 2025-05-10
10/05/2025 02:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تحظى بذكرى غالية لديه.. البابا في زيارة خاصة إلى هذه الكنيسة (صور)
Lebanon 24
تحظى بذكرى غالية لديه.. البابا في زيارة خاصة إلى هذه الكنيسة (صور)
14:07 | 2025-05-10
10/05/2025 02:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت متزوجة من إيراني وأشهرت اسلامها.. فنانة لبنانية تُثير الجدل بتصريحاتها: "عايزة راجل" (فيديو)
Lebanon 24
كانت متزوجة من إيراني وأشهرت اسلامها.. فنانة لبنانية تُثير الجدل بتصريحاتها: "عايزة راجل" (فيديو)
02:48 | 2025-05-10
10/05/2025 02:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا أستطيع الإنجاب".. نجمة تركية شهيرة "تصدم" الجمهور بتصريحها
Lebanon 24
"لا أستطيع الإنجاب".. نجمة تركية شهيرة "تصدم" الجمهور بتصريحها
01:51 | 2025-05-10
10/05/2025 01:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد حادثة الطيران الشراعي في جونية.. إليكم ما كُشف (صور)
Lebanon 24
هذا جديد حادثة الطيران الشراعي في جونية.. إليكم ما كُشف (صور)
08:55 | 2025-05-10
10/05/2025 08:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة سورية تروي تفاصيل خاصة عاشتها في منزل بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز (صورة)
Lebanon 24
نجمة سورية تروي تفاصيل خاصة عاشتها في منزل بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز (صورة)
03:05 | 2025-05-10
10/05/2025 03:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
على طبيعتها وبلا فلتر.. انتشار صور لياسمين صبري من دون ماكياج شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
على طبيعتها وبلا فلتر.. انتشار صور لياسمين صبري من دون ماكياج شاهدوا كيف بدت
02:51 | 2025-05-10
10/05/2025 02:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2025-05-10
بـ"المليارات".. هذه أقوى 10 اقتصادات أفريقية لعام 2025
15:33 | 2025-05-10
تحتوي على "معلومات حساسة"... مكالمة حاسمة من واشنطن إلى الهند أدّت إلى وقف إطلاق النار
15:00 | 2025-05-10
رواية جديدة.. لماذا تدعم إسرائيل دروز سوريا؟
14:38 | 2025-05-10
"يتبول على فراشه ولا ينام"... جندي إسرائيلي يعاني من "صدمة غزة"!
14:07 | 2025-05-10
تحظى بذكرى غالية لديه.. البابا في زيارة خاصة إلى هذه الكنيسة (صور)
13:34 | 2025-05-10
عزفوا الموسيقى وغنوا.. طالبان تعتقل 14 شخصاً في أفغانستان
فيديو
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
10/05/2025 23:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
10/05/2025 23:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
03:06 | 2025-05-09
10/05/2025 23:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24