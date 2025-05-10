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عربي-دولي

رغم إعلان وقف إطلاق النار... انفجارات تهز مدينة هندية

Lebanon 24
10-05-2025 | 12:20
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ذكرت وكالة "رويترز"، السبت، أن عدة انفجارات دوّت في مدينة سريناغار، الواقعة ضمن الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير، وذلك عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان. 
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وذكرت الوكالة أن "دوي انفجارات وقع في مدينة جامو مع رؤية مقذوفات في السماء بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان".

من جانبه قال رئيس وزراء جامو وكشمير، عمر عبد الله إنه تم "سماع دوي انفجارات في أنحاء سريناجار (العاصمة الصيفية لولاية جامو وكشمير)".

واتهم مصدر حكومي هندي، يوم السبت، باكستان بخرق وقف إطلاق النار الذي أعلن بين البلدين.

ونقلت رويترز عن شهود عيان أن "هجمات بطائرات مسيرة تستهدف بلدة في جامو الهندية بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان".

وكانت كل من الهند وباكستان قد أعلنتا، السبت، موافقتهما على وقف فوري لإطلاق النار، بعد أيام من تبادل الهجمات بين البلدين.
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