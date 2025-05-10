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عربي-دولي

بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.. تعليق رسمي من مصر

Lebanon 24
10-05-2025 | 12:26
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رحّبت مصر، يوم السبت، بالإعلان عن وقف إطلاق النار وخفض التوتر بين الهند وباكستان، عقب وساطة قادتها الولايات المتحدة.
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ووفقا لبيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف، "أكدت مصر أن هذا التطور الايجابي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التهدئة المطلوبة بين البلدين وعلى نحو يدعم الأمن والاستقرار فى منطقة جنوب آسيا".

وأضاف البيان "تتطلع مصر الي أن تشهد الفترة المُقبلة التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار، وأن يسهم فى بناء الثقة المتبادلة بين البلدين، ويحقق تطلعات الشعبين الهندى والباكستاني في تحقيق السلام والرخاء والتنمية".

 وجددت مصر تأكيدها على الأهمية البالغة للحلول السلمية للازمات الدولية، وتأكيدها على أن الحوار  والمفاوضات هو السبيل الوحيد لتسوية المنازعات، وتأمل أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين فى دعم السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعول مصر علي الدور الأميركي للدفع نحو سرعة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى، وفقا للبيان.
 
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