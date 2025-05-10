بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.. تعليق رسمي من مصر

Advertisement

ووفقا لبيان للمتحدث باسم الخارجية ، "أكدت مصر أن هذا التطور الايجابي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التهدئة المطلوبة بين البلدين وعلى نحو يدعم الأمن والاستقرار فى منطقة جنوب ".وأضاف البيان "تتطلع مصر الي أن تشهد الفترة المُقبلة الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار، وأن يسهم فى بناء بين البلدين، ويحقق تطلعات الشعبين الهندى والباكستاني في تحقيق السلام والرخاء والتنمية".وجددت مصر تأكيدها على الأهمية البالغة للحلول السلمية للازمات الدولية، وتأكيدها على أن الحوار والمفاوضات هو السبيل الوحيد لتسوية المنازعات، وتأمل أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين فى دعم السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك في منطقة ، حيث تعول مصر علي الدور الأميركي للدفع نحو سرعة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى، وفقا للبيان.