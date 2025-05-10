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عربي-دولي

تحتوي على "معلومات حساسة"... مكالمة حاسمة من واشنطن إلى الهند أدّت إلى وقف إطلاق النار

Lebanon 24
10-05-2025 | 15:33
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كشفت شبكة "سي إن إن"، السبت، أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ناقلاً إليه معلومات استخبارية حساسة، دفعت الأخير إلى المضي قدماً في محادثات وقف إطلاق النار مع باكستان.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن عدداً من كبار المسؤولين، من بينهم فانس، ووزير الخارجية والمستشار المؤقت للأمن القومي ماركو روبيو، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، كانوا يتابعون تصاعد التوتر بين الهند وباكستان، عندما تلقت واشنطن، يوم الجمعة، معلومات وصفت بـ"المقلقة".

ورغم عدم الإفصاح عن طبيعة هذه المعلومات، أكد المسؤولون أنها لعبت دوراً حاسماً في اتخاذ قرار أميركي بتكثيف الجهود لاحتواء التصعيد بين الجانبين

ووفق المسؤولين، قام فانس بإطلاع ترامب على الخطة، ثم تحدث إلى مودي، ظهر الجمعة، بتوقيت الولايات المتحدة، وأوضح فانس لمودي، أن البيت الأبيض يعتقد أن هناك احتمالا كبيرا لتصعيد دراماتيكي إذا استمر النزاع خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب المسؤولين.
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وحث فانس مودي على التواصل المباشر مع باكستان، والنظر في خيارات التهدئة المتاحة.

وبحسب المصادر، كانت الولايات المتحدة تعتقد حينها أن الجانبين لا يتواصلان، وكان من الضروري إعادتهم إلى طاولة المفاوضات.

كما عرض فانس على مودي "مسارا بديلا" كانت واشنطن تعتقد أن باكستان ستكون منفتحة عليه، من دون الإفصاح عن تفاصيل.

بعد المكالمة، شرع مسؤولو الخارجية الأميركية، بمن فيهم روبيو، في التواصل مع نظرائهم في الهند وباكستان طوال الليل.

وأوضح مسؤولو الإدارة، أن واشنطن لم تشارك في صياغة الاتفاق، لكنها أدت دورا أساسيا في جمع الطرفين للحوار، ومن وجهة النظر الأميركية، كانت مكالمة فانس مع مودي لحظة حاسمة.
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