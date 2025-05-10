تحتوي على "معلومات حساسة"... مكالمة حاسمة من واشنطن إلى الهند أدّت إلى وقف إطلاق النار

كشفت شبكة " إن"، السبت، أن الأميركي أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء ، ناقلاً إليه معلومات استخبارية حساسة، دفعت الأخير إلى المضي قدماً في محادثات وقف إطلاق النار مع باكستان.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين في أن عدداً من كبار المسؤولين، من بينهم ، ووزير الخارجية والمستشار المؤقت للأمن القومي ، ورئيسة موظفي سوزي ، كانوا يتابعون تصاعد التوتر بين وباكستان، عندما تلقت ، يوم الجمعة، معلومات وصفت بـ"المقلقة".

ورغم عدم الإفصاح عن طبيعة هذه المعلومات، أكد المسؤولون أنها لعبت دوراً حاسماً في اتخاذ قرار أميركي بتكثيف الجهود لاحتواء التصعيد بين الجانبين

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ووفق المسؤولين، قام فانس بإطلاع على الخطة، ثم تحدث إلى مودي، ظهر الجمعة، بتوقيت ، وأوضح فانس لمودي، أن البيت الأبيض يعتقد أن هناك احتمالا كبيرا لتصعيد دراماتيكي إذا استمر النزاع خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب المسؤولين.وحث فانس مودي على التواصل المباشر مع باكستان، والنظر في خيارات التهدئة المتاحة.وبحسب المصادر، كانت الولايات المتحدة تعتقد حينها أن الجانبين لا يتواصلان، وكان من الضروري إعادتهم إلى طاولة المفاوضات.كما عرض فانس على مودي "مسارا بديلا" كانت واشنطن تعتقد أن باكستان ستكون منفتحة عليه، من دون الإفصاح عن تفاصيل.بعد المكالمة، شرع مسؤولو الخارجية الأميركية، بمن فيهم ، في التواصل مع نظرائهم في الهند وباكستان طوال الليل.وأوضح مسؤولو الإدارة، أن واشنطن لم تشارك في صياغة الاتفاق، لكنها أدت دورا أساسيا في جمع الطرفين للحوار، ومن وجهة النظر الأميركية، كانت مكالمة فانس مع مودي لحظة حاسمة.