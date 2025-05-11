كيف أثرت صواريخ الحوثي على الحركة في مطار بن غوريون؟

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يشهد الدولي تراجعًا كبيرًا في ، على خلفية الهجمات الصاروخية التي تشنها جماعة ، والتي استهدفت محيط مؤخراً، مما أثار قلقًا واسعًا لدى شركات الطيران والمسافرين على حد سواء.وذكر موقع "والا" أن عدد المسافرين تراجع بنسبة 26%، في حين انخفض عدد الرحلات بنسبة 34% مقارنة بالحجوزات المسبقة، رغم أن المطار استعاد نشاطه خلال نصف ساعة فقط من سقوط أحد الصواريخ قربه الأسبوع الماضي.اليوم الأحد، تعامل المطار مع نحو 48,900 مسافر عبر 314 رحلة دولية، في حين كان من المتوقع أن يستقبل نحو 66,200 مسافر عبر 422 رحلة، أي بفارق كبير يعكس حجم التراجع بعد التصعيد الأمني.ورغم عودة المطار للعمل تقنيًا، إلا أن شركات الطيران الأجنبية لم تستأنف رحلاتها بشكل فعلي. فقد أعلنت الخطوط الجوية أنها لن تعود إلى قبل منتصف حزيران، بينما ألغت شركة "فيرجن أتلانتيك" خط رحلاتها بالكامل. كذلك، مددت شركة "لوت" تعليق رحلاتها حتى 18 أيار، وقررت "ويز إير" عدم تسيير رحلات إلى حتى 14 أيار على الأقل. أما مجموعة " "، التي تُعد مؤشراً رئيسيًا على عودة الثقة في الرحلات الجوية إلى إسرائيل، فمددت تعليق رحلاتها أيضًا حتى 18 أيار، كما فعلت شركة "إيجين" التي لن تستأنف رحلاتها قبل 16 أيار، وشركة "رايان إير" الإيرلندية التي قررت التوقف حتى 21 أيار.هذه التطورات تعكس المخاوف المستمرة من تدهور الوضع الأمني، وتأثيره المباشر على قطاع الطيران والسياحة في إسرائيل، لا سيما في ظل حالة الترقب والقلق التي تسود أوساط المسافرين وشركات النقل الجوي. (سكاي نيوز)