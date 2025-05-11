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عربي-دولي

بعد إعلان وقف إطلاق النار.. مودي يعقد اجتماعا مع قادة الجيوش

Lebanon 24
11-05-2025 | 05:58
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عقد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، صباح اليوم الأحد، اجتماعا مع وزير الدفاع راجناث سينج ورئيس أركان الدفاع أنيل تشوهان وقادة الأفرع الثلاثة للقوات المسلحة، وسط تقارير عن رصد طائرات من دون طيار في جامو وكشمير حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان أمس السبت.
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وبينما يتردد أن الوضع على خط السيطرة مستقر الآن، فمن المفهوم أن الاجتماع استعرض الأحداث حتى الليلة الماضية، وبحث الخطوات اللازمة لتعزيز دفاعات الحدود بشكل أكبر، حسب صحيفة إنديان إكسبرس، اليوم الأحد. 
 
ومن المتوقع أيضًا أن تعقد وزارة الدفاع مؤتمرًا صحافيًا حول الوضع في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار. (العربية) 
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