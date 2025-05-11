بعد إعلان وقف إطلاق النار.. مودي يعقد اجتماعا مع قادة الجيوش

عقد رئيس الوزراء ، ، الأحد، اجتماعا مع راجناث سينج ورئيس أركان الدفاع تشوهان وقادة الأفرع الثلاثة للقوات المسلحة، وسط تقارير عن رصد طائرات من دون طيار في جامو وكشمير حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار بين وباكستان أمس السبت.

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وبينما يتردد أن الوضع على خط السيطرة مستقر الآن، فمن المفهوم أن الاجتماع استعرض الأحداث حتى الليلة الماضية، وبحث الخطوات اللازمة لتعزيز دفاعات الحدود بشكل أكبر، حسب صحيفة إنديان إكسبرس، اليوم الأحد.

ومن المتوقع أيضًا أن تعقد مؤتمرًا صحافيًا حول الوضع في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار. (العربية)