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عربي-دولي

ويتكوف يجري محادثات مع حماس بشأن سلام "أوسع نطاقا".. تقرير يكشف التفاصيل

Lebanon 24
11-05-2025 | 13:48
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كشف موقع "أكسيوس"، الأحد، أن المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، يجري مباحثات مع حركة حماس بشأن صفقة سلام واسعة النطاق.
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ونقل الموقع الإخباري عن مصدر مطلع قوله: "ويتكوف يجري محادثات مع حماس عبر قطر ومصر، ومع إسرائيل بشأن صفقة محتملة لإطلاق الرهائن في غزة، ومحادثات سلام أوسع نطاقا".

كانت الإدارة الأميركية قد تواصلت منذ يناير الماضي مع حركة حماس، في مفاوضات وصفت بالسرية بحسب ما كشفته وسائل إعلام أميركية، ما تسبب في توتر في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وذكر "أكسيوس" في آذار الماضي أنه، عندما بدأ مساعدو ترامب استكشاف إمكانية التفاوض المباشر مع حماس، نصحتهم إسرائيل بعدم المضي في ذلك، خاصة من دون وضع شروط مسبقة. إلا أن إسرائيل اكتشفت عبر قنوات أخرى أن الولايات المتحدة كانت تمضي قدما في محادثاتها مع الحركة.

وأوضح أن المفاوضات التي بدأت في العاصمة القطرية كانت تركز على إعادة الرهينة الأميركي إيدان ألكسندر، فضلا عن جثث 4 رهائن أميركيين آخرين.

من جانبه، قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الرهائن، آدم بولر، في مارس، إن الاجتماعات الأميركية مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة "كانت مفيدة جدا".

وأضاف أنه "من الممكن أن نشهد قريبا هدنة طويلة الأمد يتم خلالها إطلاق سراح الرهائن وتتخلى حماس عن أسلحتها".
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