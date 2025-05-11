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عربي-دولي

من بينها منشأة ايرانية.. غارات إسرائيلية تستهدف 3 موانئ يمنية

Lebanon 24
11-05-2025 | 16:24
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شنت إسرائيل، الأحد، غارات جوية على موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف اليمنية.
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وأفادت مصادر "العربية" باستهداف "منشأة إيرانية تعمل داخل الأراضي اليمنية".

وأشار إعلام إسرائيلي بوقوع 10 غارات على ميناء رأس عيسى حتى الآن.

وأكد مراسل "العربية" قصف ميناء الصليف، فيما أعلن الحوثيون أن الغارات الإسرائيلية استهدفت ميناء الحديدة.
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