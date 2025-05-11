من بينها منشأة ايرانية.. غارات إسرائيلية تستهدف 3 موانئ يمنية

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شنت ، الأحد، غارات جوية على موانئ رأس والحديدة والصليف .وأفادت مصادر "العربية" باستهداف "منشأة إيرانية تعمل داخل الأراضي اليمنية".وأشار إعلام إسرائيلي بوقوع 10 غارات على ميناء رأس عيسى حتى الآن.وأكد مراسل "العربية" قصف ميناء ، فيما أعلن الحوثيون أن استهدفت ميناء الحديدة.