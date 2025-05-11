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عربي-دولي
من بينها منشأة ايرانية.. غارات إسرائيلية تستهدف 3 موانئ يمنية
Lebanon 24
11-05-2025
|
16:24
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شنت
إسرائيل
، الأحد، غارات جوية على موانئ رأس
عيسى
والحديدة والصليف
اليمنية
.
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وأفادت مصادر "العربية" باستهداف "منشأة إيرانية تعمل داخل الأراضي اليمنية".
وأشار إعلام إسرائيلي بوقوع 10 غارات على ميناء رأس عيسى حتى الآن.
وأكد مراسل "العربية" قصف ميناء
الصليف
، فيما أعلن الحوثيون أن
الغارات
الإسرائيلية
استهدفت ميناء الحديدة.
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