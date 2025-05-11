زلزال ضرب الصين.. وهذه قوته

أفاد المتوسطي لرصد الزلازل بأنه تم تسجيل حدوث زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختر في .

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ووفقا لمعلومات ، كان مركز الزلزال يقع على بعد 124 كيلومترا شيغاتسي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة.

وأشار المركز إلى أن بؤرة الهزات الأرضية، كانت على عمق 10 كلم.



ولم ترد أية أنباء من الجانب الصيني، عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في منطقة الزلزال. (روسيا اليوم)