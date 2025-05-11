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زلزال ضرب الصين.. وهذه قوته

Lebanon 24
11-05-2025 | 23:02
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أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأنه تم تسجيل حدوث زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختر في الصين.
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ووفقا لمعلومات المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، كان مركز الزلزال يقع على بعد 124 كيلومترا جنوب غرب مدينة شيغاتسي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة.
 
وأشار المركز إلى أن بؤرة الهزات الأرضية، كانت على عمق 10 كلم.

ولم ترد أية أنباء من الجانب الصيني، عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في منطقة الزلزال. (روسيا اليوم) 

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