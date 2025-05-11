الهند غاضبة من "خطوة ترامب".. ماذا عن باكستان؟

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وذكرت الوكالة أن المسؤولين الهنود تفاجؤوا من إعلان وتخطيه ، مشيرة إلى أن الإعلان قوض سياسة الهند بشأن . نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر، أن عددا من المسؤولين الكبار في غضبوا غضبا شديدا من إعلان الرئيس الأميركي الاتفاق بين الهند وباكستان، بعد قصف مدفعي وصاروخي متبادل.وذكرت الوكالة أن المسؤولين الهنود تفاجؤوا من إعلان وتخطيه ، مشيرة إلى أن الإعلان قوض سياسة الهند بشأن .

وأضافت بلومبيرغ نقلا عن مصادرها، أن خطوة ترامب تمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا لباكستان وخفضا لمستوى مودي.



وذكر مصدر لبلومبيرغ، أن مودي لم يلتزم خلال مكالمته مع الأميركي جيه دي بخفض التصعيد وشدد على الرد بقوة إذا صعدت باكستان.



وقالت إن مسؤولين هنودا أعربوا عن استيائهم من تصريح الأميركي ، أن ممثلين عن البلدين سيجتمعون في مكان محايد. (سكاي نيوز عربية)