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عربي-دولي

الهند غاضبة من "خطوة ترامب".. ماذا عن باكستان؟

Lebanon 24
11-05-2025 | 23:16
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نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر، أن عددا من المسؤولين الكبار في الهند غضبوا غضبا شديدا من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق بين الهند وباكستان، بعد قصف مدفعي وصاروخي متبادل.
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وذكرت الوكالة أن المسؤولين الهنود تفاجؤوا من إعلان ترامب وتخطيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشيرة إلى أن الإعلان قوض سياسة الهند بشأن كشمير.
 
وأضافت بلومبيرغ نقلا عن مصادرها، أن خطوة ترامب تمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا لباكستان وخفضا لمستوى مودي.

وذكر مصدر لبلومبيرغ، أن مودي لم يلتزم خلال مكالمته مع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس بخفض التصعيد وشدد على الرد بقوة إذا صعدت باكستان.

وقالت إن مسؤولين هنودا أعربوا عن استيائهم من تصريح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن ممثلين عن البلدين سيجتمعون في مكان محايد. (سكاي نيوز عربية) 
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