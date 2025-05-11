Advertisement

عربي-دولي

الهند تحذر باكستان.. عبر خط ساخن

Lebanon 24
11-05-2025 | 23:22
A-
A+
Doc-P-1359104-638826282213839203.jpg
Doc-P-1359104-638826282213839203.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في تطور جديد، أعلن القائد العام للعمليات العسكرية الهندية ان الجيش أرسل "رسالة عبر خط ساخن" إلى باكستان، أمس الأحد، بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار المتفق عليه هذا الأسبوع وأبلغها بنية نيودلهي الرد حال تكرارها.
Advertisement

ونفى متحدث باسم الجيش الباكستاني ارتكاب أي انتهاكات لوقف إطلاق النار.

وجاءت تصريحات المسؤول الهندي في الوقت الذي لا يزال فيه وقف إطلاق النار الهش، الذي بدأ قبل 24 ساعة، صامدا على ما يبدو بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات بشأن انتهاكات أولية مساء السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني في مؤتمر صحفي حضره ممثلون للقوات الجوية والبحرية "لم يرتكب الجيش الباكستاني أو القوات المسلحة أي انتهاكات لوقف إطلاق النار".

وتم الاتفاق، يوم السبت الماضي، على وقف إطلاق النار، بعدما تبادل الخصمان اللدودان إطلاق النار بصورة مكثفة لمدة 4 أيام، وهو الأسوأ منذ ما يقرب من 30 عاما.

وأدى تبادل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت العسكرية في البلدين إلى مقتل نحو 70 شخصا.

وساعدت جهود دبلوماسية وضغوط من الولايات المتحدة في التوصل لوقف إطلاق النار بعد أن بدا أن النزاع آخذ في التوسع على نحو مقلق. لكن بعد ذلك بساعات فقط شهد الشطر الهندي من كشمير، حيث يتركز معظم القتال، قصفا مدفعيا.

وقالت السلطات وسكان وشهود من رويترز إن انفجارات من أنظمة الدفاع الجوي دوت في المدن القريبة من الحدود وسط الظلام على غرار ما حدث في الليلتين السابقتين.

وقال اللفتنانت جنرال راجيف غاي القائد العام للقوات المسلحة الهندية خلال مؤتمر صحفي في إشارة إلى وقف إطلاق النار "أحيانا، تستغرق هذه التفاهمات وقتا لتؤتي ثمارها وتتجلى على أرض الواقع. كانت القوات المسلحة الهندية في حالة تأهب قصوى أمس ولا تزال على هذه الحالة".

وأضاف غاي أن قائد الجيش الهندي كلف القادة العسكريين بالتعامل مع أي "انتهاكات من أي نوع" عبر الحدود بأفضل طريقة يرونها مناسبة.

وقال إن نظيره الباكستاني اتصل به بعد ظهر السبت واقترح على البلدين "وقف الأعمال القتالية" وطلب وقف إطلاق النار بشكل عاجل.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
باكستان تُحذر: الحرب مع الهند ستكون مدمرة للبلدين
lebanon 24
12/05/2025 11:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان تُحذّر الهند: قواتنا مستعدّة
lebanon 24
12/05/2025 11:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان تحذر الهند: قواتنا مستعدة لمواجهة أي تهديد
lebanon 24
12/05/2025 11:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة الاشتباكات بالمدفعية على طول خط السيطرة بين باكستان والهند
lebanon 24
12/05/2025 11:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:12 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:54 | 2025-05-12
03:39 | 2025-05-12
03:30 | 2025-05-12
03:13 | 2025-05-12
02:43 | 2025-05-12
02:40 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24