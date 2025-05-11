الهند تحذر باكستان.. عبر خط ساخن

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في تطور جديد، أعلن للعمليات العسكرية ان الجيش أرسل "رسالة عبر خط ساخن" إلى باكستان، أمس الأحد، بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار المتفق عليه هذا الأسبوع وأبلغها بنية الرد حال تكرارها.ونفى متحدث باسم الجيش ارتكاب أي انتهاكات لوقف إطلاق النار.وجاءت تصريحات المسؤول في الوقت الذي لا يزال فيه وقف إطلاق النار الهش، الذي بدأ قبل 24 ساعة، صامدا على ما يبدو بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات بشأن انتهاكات أولية مساء السبت.وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني في حضره ممثلون للقوات الجوية والبحرية "لم يرتكب الجيش الباكستاني أو القوات المسلحة أي انتهاكات لوقف إطلاق النار".وتم الاتفاق، يوم السبت الماضي، على وقف إطلاق النار، بعدما تبادل الخصمان اللدودان إطلاق النار بصورة مكثفة لمدة 4 أيام، وهو الأسوأ منذ ما يقرب من 30 عاما.وأدى تبادل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت العسكرية في البلدين إلى مقتل نحو 70 شخصا.وساعدت جهود دبلوماسية وضغوط من في التوصل لوقف إطلاق النار بعد أن بدا أن النزاع آخذ في التوسع على نحو مقلق. لكن بعد ذلك بساعات فقط شهد الشطر الهندي من ، حيث يتركز معظم القتال، قصفا مدفعيا.وقالت السلطات وسكان وشهود من إن انفجارات من دوت في المدن القريبة من الحدود وسط الظلام على غرار ما حدث في الليلتين السابقتين.وقال اللفتنانت جنرال غاي القائد العام للقوات المسلحة الهندية خلال مؤتمر صحفي في إشارة إلى وقف إطلاق النار "أحيانا، تستغرق هذه التفاهمات وقتا لتؤتي ثمارها وتتجلى على أرض الواقع. كانت القوات المسلحة الهندية في حالة تأهب قصوى أمس ولا تزال على هذه الحالة".وأضاف غاي أن الهندي كلف العسكريين بالتعامل مع أي "انتهاكات من أي نوع" عبر الحدود بأفضل طريقة يرونها مناسبة.وقال إن نظيره الباكستاني اتصل به بعد ظهر السبت واقترح على البلدين "وقف الأعمال القتالية" وطلب وقف إطلاق النار بشكل عاجل.(سكاي نيوز)