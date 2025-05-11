الحريديم يعلنون رفضهم القاطع للخدمة في الجيش الإسرائيلي

نقل موقع "واللاه" عن متشددين يهود من الحريدي رفضهم القاطع للخدمة في الجيش الإسرائيلي، مفضلين السجن على التخلي عن معتقداتهم .

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وجاء ذلك في أعقاب إعلان الإسرائيلي أيال ، عن خطة فورية لزيادة نسبة تجنيد لتعويض النقص الحاد في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ هجوم "طوفان " في 7 تشرين الأول 2023.

و أثار القرار موجة غضب في الشارع الحريدي، الذي يعتبر أن تهدد نمط حياته القائم على الدراسة الدينية الصارمة والانفصال عن المجتمع العلماني. (روسيا اليوم)