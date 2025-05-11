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الحريديم يعلنون رفضهم القاطع للخدمة في الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
11-05-2025 | 23:26
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نقل موقع "واللاه" الإسرائيلي عن متشددين يهود من التيار الحريدي رفضهم القاطع للخدمة في الجيش الإسرائيلي، مفضلين السجن على التخلي عن معتقداتهم الدينية.
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وجاء ذلك في أعقاب إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير، عن خطة فورية لزيادة نسبة تجنيد الحريديم لتعويض النقص الحاد في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ هجوم "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول 2023.
 
و أثار القرار موجة غضب في الشارع الحريدي، الذي يعتبر أن الخدمة العسكرية تهدد نمط حياته القائم على الدراسة الدينية الصارمة والانفصال عن المجتمع العلماني. (روسيا اليوم) 
 
 

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