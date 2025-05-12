ترامب يدافع عن "هدية القصر الطائر"!

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عقب تقارير إعلامية تفيد بتقديم قطر طائرة " " فاخرة لتستخدم كطائرة رئاسية، دافع الرئيس الأميركي أمس الأحد عن خططه لقبولها كـ"هدية"، فيما نفت قطر أن تكون الطائرة "هدية" أو أنه تم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.ورجحت شبكة "آيه بي سي نيوز" التي كانت أول من أذاع النبأ أن تكون طائرة البوينغ 8-747 جامبو أثمن هدية تتلقاها الحكومة الأميركية على الإطلاق، حيث وصفتها بأنها "قصر طائر".ويحظر الأميركي تحت بند المكافآت، على المسؤولين الحكوميين قبول هدايا "من أي ملك أو أمير أو ".وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، شنّ هجوما حادا مدعيا أن الطائرة "هدية" مؤقتة ستذهب إلى وستحل مكان طائرة عمرها اربعة عقود.وأضاف ترامب إن العملية "شفافة"، موجها سهام النقد إلى الذين يرغبون في إنفاق المال على طائرة رئاسية جديدة دون داع.من جانبه، قال علي الأنصاري، الملحق الإعلامي في سفارة قطر في "إن النقل المحتمل لطائرة للاستخدام المؤقت كطائرة رئاسية قيد الدراسة حاليا بين وزارة الدفاع ووزارة الدفاع الأميركية"، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.واعتبر ووزارة العدل أن الهدية قانونية لأنه لم يتم منحها مقابل أي خدمة أو إجراء معين، ما يعني بالتالي أنها ليست رشوة، وفق ما أبلغت مصادر شبكة "آيه بي سي".كما أن الخطوة غير منافية للدستور، على حد قولهما، لأن سلاح الجو الأميركي سيتسلمها أولا قبل تسليمها إلى مكتبة ترامب الرئاسية، وبالتالي لن تُمنح لأي شخص.وذكرت تقارير أن ترامب تفقّد الطائرة التي تملكها قطر في شباط الماضي عندما كانت رابضة في مطار بالم بيتش الدولي.ومن المقرر الإعلان عن الأمر بالتزامن مع جولة ترامب الشرق أوسطية هذا الأسبوع والتي تشمل قطر، وفقا لما ذكرته شبكة "آيه بي سي" وصحيفة " تايمز".والرئيس الأميركي غير راض طويلة عن طائرتي الرئاسة أدخلت عليهما تعديلات بشكل كبير.وأعلن في وقت سابق من هذا العام أن إدارته "تبحث عن بدائل" لشركة بوينغ بعد تأخرها في تسليم طائرتين جديدتين.(سكاي نيوز)