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إقتصاد

تصدّرت المشهد.. التعرفات الجمركية تخطف الضوء من الذكاء الإصطناعي

Lebanon 24
12-05-2025 | 05:05
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في تحوّل لافت يعكس تغير أولويات السوق الأميركية، تصدرت التعريفات الجمركية محادثات الشركات الكبرى على حساب الذكاء الاصطناعي خلال مكالمات أرباح الربع الأول من عام 2025، بحسب تقرير لشبكة CNBC.
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ووفقاً لتحليل أجرته الشبكة باستخدام بيانات من شركة "AlphaSense"، ورد ذكر "التعريفات الجمركية" في أكثر من 350 خطاب أرباح لشركات مدرجة في مؤشر S&P 500، مقارنة بأقل من 200 مرة لذكر الذكاء الاصطناعي، في تراجع هو الأول من نوعه منذ صعود التقنية في أواخر 2022.

وأعرب عدد من الرؤساء التنفيذيين، من بينهم كريستوفر كلولو من شركة Cummins وبرايان هانسون من شركة Solventum، عن قلقهم من تأثير الرسوم الجمركية على القدرة على التنبؤ بالأداء المالي، معتبرين أن الإجراءات الحمائية تعرقل الخطط الاستراتيجية وتضغط على الأرباح.

وأكدت عدة شركات أنها اضطرت لتجميد أو تعديل توقعاتها المالية مؤقتًا بسبب الطبيعة غير المستقرة للتعريفات، رغم وجود زخم إيجابي في بعض القطاعات مثل المعدات الطبية.

تأثر المستهلكون الأميركيون كذلك بالمخاوف من ارتفاع الأسعار، إذ أظهر مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك انخفاضًا كبيرًا في نيسان، ليصل إلى أحد أدنى مستوياته منذ خمسينيات القرن الماضي. وأكد جيمي إيانوني، الرئيس التنفيذي لشركة eBay، أن "الرسوم الجمركية خلقت حالة من عدم اليقين الشديد، خصوصًا لدى الشركات الصغيرة".

 
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