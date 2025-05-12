مرض يُصيب الشباب بعد "كورونا"... هذه أعراضه

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كشف خبراء في عن ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين بمتلازمة التعب المزمن، منذ بداية جائحة ، وسط تحذيرات من نقص الوعي الطبي وصعوبة العلاج.ووفقا لبيانات شركات التأمين الصحي وجمعيات متخصصة، يعاني نحو 600 ألف شخص في ألمانيا من هذا المرض المزمن، الذي يعرف علميا باسم التهاب الدماغ والنخاع العضلي.وقالت مديرة مركز "شاريتيه فاتيغ" في لعلاج الإنهاك المزمن، كارمن شايبنبوجن، إن الأعداد قد تكون تضاعفت خلال فترة ، مشيرة إلى أن المرض يصيب بشكل خاص فئة الشباب.وتتميّز المتلازمة بأعراض تستمر لأكثر من ستة أشهر، أبرزها الإرهاق الشديد، وصعوبة التركيز، ومشاكل النوم، إلى جانب تفاقم الأعراض بعد أي مجهود بدني أو ذهني.وازدادت شهرة المرض خلال جائحة كورونا، نظرا لارتباطه بظاهرة " "، إذ قد تبدأ الإصابة بالمتلازمة بعد عدوى فيروسية. (سكاي نيوز)