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عربي-دولي

بالأسماء... القبض على طيارين بارزين من نظام بشار الأسد

Lebanon 24
12-05-2025 | 08:10
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أفاد مصدر في وزارة الداخلية السورية لقناة "لإخبارية"، أن قوات الأمن قبضت على الطيارين في نظام بشار الأسد اللواء فايز حسين الإبراهيم والعميدين خالد محمد العلي وعبد الجبار محمد حلبية في ريف دمشق.
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وذكرت وسائل إعلام سورية أن قوات الأمن اعتقلت الطيار فايز إبراهيم قائد مطار الضمير العسكري مع ثلاث طيارين آخرين في منطقة عدرا العمالية في ريف دمشق بينهم قائد مطار خلخلة العسكري. (العربية)
 
 
 
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