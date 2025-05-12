بالأسماء... القبض على طيارين بارزين من نظام بشار الأسد

أفاد مصدر في لقناة "لإخبارية"، أن قبضت على الطيارين في اللواء فايز حسين الإبراهيم والعميدين خالد وعبد الجبار محمد حلبية في ريف .

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وذكرت وسائل إعلام أن قوات الأمن اعتقلت الطيار فايز إبراهيم قائد مطار الضمير العسكري مع ثلاث طيارين آخرين في منطقة العمالية في ريف دمشق بينهم قائد مطار خلخلة العسكري. (العربية)