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مباحثات هاتفية بين قائديّ الجيشين الهندي والباكستاني

Lebanon 24
12-05-2025 | 10:52
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ذكرت وسائل إعلام هنديّة أنّ قائديّ الجيشين الهندي والباكستاني أجريا مباحثات هاتفية.
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وكان الجيش الهنديّ أعلن في وقتٍ سابق اليوم، عن تأجيل المحادثات بين رئيسي العمليات العسكرية الهندية والباكستانية والتي كانت مخططة لبحث الخطوات التالية بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار الذي أعاد الهدوء إلى الحدود بين الجارتين النوويتين. (العربية)
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