مباحثات هاتفية بين قائديّ الجيشين الهندي والباكستاني

ذكرت وسائل إعلام هنديّة أنّ قائديّ الجيشين والباكستاني أجريا مباحثات هاتفية.

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وكان الجيش الهنديّ أعلن في وقتٍ سابق اليوم، عن تأجيل المحادثات بين رئيسي العمليات العسكرية والباكستانية والتي كانت مخططة لبحث الخطوات التالية بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار الذي أعاد الهدوء إلى الحدود بين الجارتين النوويتين. (العربية)