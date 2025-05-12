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عربي-دولي

3 دول عربية قلبت الموازين.. حقائق مذهلة!

Lebanon 24
12-05-2025 | 12:40
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في الواقع، جميع الدول العربية تُعدّ من حيث التعريف جزءًا من الجامعة العربية، وتُصنَّف على أنها دول تتحدث اللغة العربية كلغة رسمية. لكن، في بعض هذه الدول، اللغة العربية ليست اللغة الأم، بل تُستخدم لأغراض رسمية فقط.
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إليك بعض الأمثلة لدول عربية لا تُستخدم العربية فيها كلغة يومية من قِبل أغلبية السكان:
1_ الصومال
اللغات المتحدثة: الصومالية (رسمية)، والعربية (رسمية، لكنها ليست لغة الحياة اليومية).
اللغة العربية تُستخدم في التعليم والدين، لكن الصومالية هي اللغة الأم لمعظم السكان.
2_ جيبوتي
اللغات: الفرنسية والعربية (رسميتان)، ولكن اللغات المحلية مثل العفرية والصومالية هي الأكثر استخدامًا.
العربية تُستخدم في السياقات الرسمية والدينية فقط.
3_ جزر القمر
اللغات: القمرية (مشتقة من السواحلية)، الفرنسية، والعربية (رسمية).
اللغة العربية تُستخدم في التعليم والدين، لكن ليست اللغة المحكية الأساسية.
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