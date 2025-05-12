3 دول عربية قلبت الموازين.. حقائق مذهلة!

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في الواقع، جميع تُعدّ من حيث التعريف جزءًا من ، وتُصنَّف على أنها دول تتحدث كلغة رسمية. لكن، في بعض هذه الدول، اللغة العربية ليست اللغة الأم، بل تُستخدم لأغراض رسمية فقط.إليك بعض الأمثلة لدول عربية لا تُستخدم العربية فيها كلغة يومية من قِبل أغلبية السكان:1_اللغات المتحدثة: الصومالية (رسمية)، والعربية (رسمية، لكنها ليست لغة الحياة اليومية).اللغة العربية تُستخدم في التعليم والدين، لكن الصومالية هي اللغة الأم لمعظم السكان.2_ جيبوتياللغات: والعربية (رسميتان)، ولكن اللغات المحلية مثل العفرية والصومالية هي الأكثر استخدامًا.العربية تُستخدم في السياقات الرسمية والدينية فقط.3_اللغات: القمرية (مشتقة من السواحلية)، الفرنسية، والعربية (رسمية).اللغة العربية تُستخدم في التعليم والدين، لكن ليست اللغة المحكية الأساسية.