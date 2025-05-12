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عربي-دولي

بعد أن حلّ حزب العمال الكردستاني نفسه... هكذا علّق قائد "قسد"

Lebanon 24
12-05-2025 | 12:35
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اعتبر قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إن قرار حزب العمال الكردستاني بحل بنيته التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح والبدء باتباع السياسة الديمقراطية "جدير بالاحترام".
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وأضاف عبدي في حسابه على منصة "إكس": "كان لحزب العمال الكردستاني دورا تاريخيا في الشرق الأوسط خلال المرحلة المنصرمة، كلنا ثقة بأن هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من السياسة والسلام في المنطقة".

‏وتابع: "كما نأمل أن تبادر جميع الأطراف المعنية باتخاذ خطوات مهمة وأن يقدّم الجميع الدعم المطلوب".

وأعلن حزب العمال الكردستاني، الإثنين، حلّ نفسه وانتهاء أكثر من أربعة عقود من "الكفاح المسلح" ضد الدولة التركية.
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