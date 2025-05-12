بعد أن حلّ حزب العمال الكردستاني نفسه... هكذا علّق قائد "قسد"

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وأضاف عبدي في حسابه على منصة "إكس": "كان لحزب العمال الكردستاني دورا تاريخيا في خلال المرحلة المنصرمة، كلنا ثقة بأن هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من السياسة والسلام في المنطقة".‏وتابع: "كما نأمل أن تبادر جميع الأطراف المعنية باتخاذ خطوات مهمة وأن يقدّم الجميع الدعم المطلوب".وأعلن الكردستاني، الإثنين، حلّ نفسه وانتهاء أكثر من أربعة عقود من "الكفاح المسلح" ضد .