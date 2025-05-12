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عربي-دولي

هدية فخمة جداً من دولة عربية... ترامب يعلن قبول "القصر الطائر"!

Lebanon 24
12-05-2025 | 14:27
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، قبول طائرة فاخرة مقدمة من قطر لتستخدم كطائرة رئاسية.
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وخلال مؤتمر صحفي، قال ترامب إن "الطائرة المقدمة من قطر هدية لوزارة الدفاع الأميركية، تقديم طائرة لي من قبل قطر لفتة عظيمة".

كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن قطر عرضت إهداء طائرة للولايات المتحدة، وأن التفاصيل لا تزال قيد الدراسة.

وكان علي الأنصاري، الملحق الإعلامي في سفارة قطر في واشنطن قد قال في وقت سابق إن "النقل المحتمل لطائرة للاستخدام المؤقت كطائرة رئاسية قيد الدراسة حاليا بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأميركية"، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.
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