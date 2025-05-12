هدية فخمة جداً من دولة عربية... ترامب يعلن قبول "القصر الطائر"!

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وخلال ، قال إن "الطائرة المقدمة من قطر هدية لوزارة الدفاع الأميركية، تقديم طائرة لي من قبل قطر لفتة عظيمة".كما أكدت المتحدثة باسم ، كارولاين ليفيت، أن قطر عرضت إهداء طائرة للولايات المتحدة، وأن التفاصيل لا تزال قيد الدراسة.وكان علي ، الملحق الإعلامي في في قد قال في وقت سابق إن "النقل المحتمل لطائرة للاستخدام المؤقت كطائرة رئاسية قيد الدراسة حاليا بين ووزارة الدفاع الأميركية"، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.