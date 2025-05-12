غوتيريش يجدد دعوته لوقف النار بغزة

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رحب ، الاثنين، بالإفراج عن الجندي الأمريكي عيدان ألكسندر، وجدد دعوته إلى وقف إطلاق نار "فوري ودائم" في .جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم للأمم المتحدة، ، بعد إعلان حركة بالإفراج عن ألكسندر من غزة، بعد اتصالات مع ضمن جهود وقف إطلاق النار.وقال البيان إن "الأمين العام رحب بالإفراج عن ألكسندر، الذي كان محتجزًا كأسير في غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، وأعرب عن ارتياحه العميق لعودته الآن إلى عائلته وأحبائه".ودعا "جميع الأطراف إلى ضمان تقديم الإغاثة الإنسانية على الفور وبسرعة ودون عوائق وبشكل آمن، بما في ذلك تقديم الخدمات الأساسية، لجميع المدنيين المحتاجين بقطاع غزة".وشدد أن "إدخال المساعدات لغزة أمر غير قابل للتفاوض". (الأناضول)