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غوتيريش يجدد دعوته لوقف النار بغزة

Lebanon 24
12-05-2025 | 15:20
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رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، وجدد دعوته إلى وقف إطلاق نار "فوري ودائم" في قطاع غزة.
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جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بعد إعلان حركة حماس بالإفراج عن ألكسندر من غزة، بعد اتصالات مع الإدارة الأمريكية ضمن جهود وقف إطلاق النار.

وقال البيان إن "الأمين العام رحب بالإفراج عن ألكسندر، الذي كان محتجزًا كأسير في غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، وأعرب عن ارتياحه العميق لعودته الآن إلى عائلته وأحبائه".

ودعا غوتيريش "جميع الأطراف إلى ضمان تقديم الإغاثة الإنسانية على الفور وبسرعة ودون عوائق وبشكل آمن، بما في ذلك تقديم الخدمات الأساسية، لجميع المدنيين المحتاجين بقطاع غزة".

وشدد أن "إدخال المساعدات لغزة أمر غير قابل للتفاوض". (الأناضول)

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