23
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
7
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سوريا تعلّق على تصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات
Lebanon 24
12-05-2025
|
17:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحّبت
وزارة الخارجية والمغتربين السورية
، الإثنين، بتصريحات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشأن إمكانية رفع
العقوبات
المفروضة على
سوريا
، معتبرة إياها خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري منذ سنوات.
Advertisement
وقالت الوزارة في بيان إن "العقوبات كانت قد فرضت سابقا على النظام البائد، وأسهمت في إسقاطه، إلا أن استمرارها اليوم بات يطول المواطنين السوريين بشكل مباشر، ما يعوق جهود التعافي الوطني وإعادة إعمار ما دمرته الحرب"، وفقا لقناة الإخبارية
السورية
.
وأكدت الوزارة في بيانها أن "الشعب السوري يتطلع إلى رفع كامل للعقوبات، باعتبار ذلك ضرورة إنسانية وسياسية تسهم في تعزيز السلام والازدهار في سوريا والمنطقة عموماً، وتفتح الباب أمام شراكات دولية بنّاءة".
وفي السياق ذاته، قالت السيناتور الأميركية
إليزابيث وارن
، عبر منصة "إكس"، إن "استقرار سوريا والمنطقة يجب أن يكون من أولويات السياسة الأميركية"، منتقدة بشدة تأثير العقوبات الحالية على الشعب السوري، وخاصة على نظام الرعاية الصحية المتدهور في البلاد.
وتقود وارن إلى جانب النائب
الجمهوري
جو ويلسون جهدا مشتركا بين الحزبين
الديمقراطي
والجمهوري، يهدف إلى دفع
الإدارة الأميركية
نحو مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا.
مواضيع ذات صلة
الخارجية السورية: نرحب بتصريحات الرئيس الأميركي بشأن إمكانية رفع العقوبات عن سوريا
Lebanon 24
الخارجية السورية: نرحب بتصريحات الرئيس الأميركي بشأن إمكانية رفع العقوبات عن سوريا
13/05/2025 08:54:10
13/05/2025 08:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني: رسالة ترامب الأخيرة لم تتضمن أي حديث جاد بشأن رفع العقوبات عن إيران
Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني: رسالة ترامب الأخيرة لم تتضمن أي حديث جاد بشأن رفع العقوبات عن إيران
13/05/2025 08:54:10
13/05/2025 08:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: لم نجر أنا أو ويتكوف أي محادثات بشأن رفع العقوبات عن روسيا
Lebanon 24
روبيو: لم نجر أنا أو ويتكوف أي محادثات بشأن رفع العقوبات عن روسيا
13/05/2025 08:54:10
13/05/2025 08:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: رفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا أمر ضروري
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: رفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا أمر ضروري
13/05/2025 08:54:10
13/05/2025 08:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزراء وكبار المسؤولين.. تعرّفوا إلى الوفد المرافق لترامب إلى الرياض
Lebanon 24
وزراء وكبار المسؤولين.. تعرّفوا إلى الوفد المرافق لترامب إلى الرياض
01:44 | 2025-05-13
13/05/2025 01:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تلميحات ترامب.. خبراء يكشفون تأثير رفع العقوبات عن سوريا
Lebanon 24
بعد تلميحات ترامب.. خبراء يكشفون تأثير رفع العقوبات عن سوريا
01:22 | 2025-05-13
13/05/2025 01:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف يأمل في عقد قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا قريبا
Lebanon 24
ويتكوف يأمل في عقد قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا قريبا
01:06 | 2025-05-13
13/05/2025 01:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
التحالف مع ترامب أو التصعيد.. صحيفة اسرائيلية تكشف الخيارات أمام نتنياهو
Lebanon 24
التحالف مع ترامب أو التصعيد.. صحيفة اسرائيلية تكشف الخيارات أمام نتنياهو
01:03 | 2025-05-13
13/05/2025 01:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها دول عربية.. إليكم أفضل 20 مطارا في العالم لعام 2025
Lebanon 24
بينها دول عربية.. إليكم أفضل 20 مطارا في العالم لعام 2025
01:00 | 2025-05-13
13/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هيفا وهبي بـ "نيو لوك".. وللمرة الأولى مع هذا النجم!
Lebanon 24
هيفا وهبي بـ "نيو لوك".. وللمرة الأولى مع هذا النجم!
03:51 | 2025-05-12
12/05/2025 03:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة نانسي عجرم لطفلة تُشعل المواقع.. شاهدوا ماذا حصل على المسرح في هولندا (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة نانسي عجرم لطفلة تُشعل المواقع.. شاهدوا ماذا حصل على المسرح في هولندا (فيديو)
01:56 | 2025-05-12
12/05/2025 01:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة حامل بطفلها الأوّل... هكذا كشفت عن جنسه بالفيديو
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة حامل بطفلها الأوّل... هكذا كشفت عن جنسه بالفيديو
08:00 | 2025-05-12
12/05/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تتواجد في أميركا.. مذيعة أخبار الـ MTV تضع مولودتها الثانية وهكذا أعلنت الخبر (صورة)
Lebanon 24
تتواجد في أميركا.. مذيعة أخبار الـ MTV تضع مولودتها الثانية وهكذا أعلنت الخبر (صورة)
04:41 | 2025-05-12
12/05/2025 04:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض كبير في درجات الحرارة ومنخفض جوي سيضرب لبنان.. هذا ما كشفه الاب خنيصر
Lebanon 24
انخفاض كبير في درجات الحرارة ومنخفض جوي سيضرب لبنان.. هذا ما كشفه الاب خنيصر
09:42 | 2025-05-12
12/05/2025 09:42:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:44 | 2025-05-13
وزراء وكبار المسؤولين.. تعرّفوا إلى الوفد المرافق لترامب إلى الرياض
01:22 | 2025-05-13
بعد تلميحات ترامب.. خبراء يكشفون تأثير رفع العقوبات عن سوريا
01:06 | 2025-05-13
ويتكوف يأمل في عقد قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا قريبا
01:03 | 2025-05-13
التحالف مع ترامب أو التصعيد.. صحيفة اسرائيلية تكشف الخيارات أمام نتنياهو
01:00 | 2025-05-13
بينها دول عربية.. إليكم أفضل 20 مطارا في العالم لعام 2025
00:08 | 2025-05-13
قبيل ساعات من وصوله.. ترامب يستثني تل أبيب من زيارته للمنطقة
فيديو
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
13/05/2025 08:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
13/05/2025 08:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
13/05/2025 08:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24