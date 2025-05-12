اندلاع حريق في منزل رئيس الوزراء البريطاني

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وهذا المنزل الواقع في كينتيش عاش فيه ستارمر لحين تسلّمه رئاسة الوزراء في وانتقاله للإقامة في داونينغ ستريت.



ولا يزال ستارمر يملك هذا العقار، وفقا لوسائل إعلام بريطانية. فتحت شرطة تحقيقا غداة حريق اندلع ليل الأحد في منزل رئيس الوزراء شمالي العاصمة وتسبّب بأضرار في مدخل العقار.وهذا المنزل الواقع في كينتيش عاش فيه ستارمر لحين تسلّمه رئاسة الوزراء في وانتقاله للإقامة في داونينغ ستريت.ولا يزال ستارمر يملك هذا العقار، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.

وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان إنّها تلقّت من فرق الإطفاء بلاغا بشأن هذا الحريق.



وأضاف البيان أنّ عناصر من قوة التابعة لشرطة العاصمة يحقّقون في الحريق بصورة احترازية ولأنّ العقار مرتبط بشخصية عامة رفيعة المستوى.

وأوضحت الشرطة في بيانها أنّ "التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق". (سكاي نيوز عربية)