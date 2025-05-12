Advertisement

عربي-دولي

اندلاع حريق في منزل رئيس الوزراء البريطاني

Lebanon 24
12-05-2025 | 23:10
A-
A+
Doc-P-1359571-638827136569234884.jpg
Doc-P-1359571-638827136569234884.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فتحت شرطة لندن تحقيقا غداة حريق اندلع ليل الأحد في منزل رئيس الوزراء كير ستارمر شمالي العاصمة وتسبّب بأضرار في مدخل العقار.
Advertisement

وهذا المنزل الواقع في كينتيش تاون عاش فيه ستارمر لحين تسلّمه رئاسة الوزراء في تموز وانتقاله للإقامة في داونينغ ستريت.

ولا يزال ستارمر يملك هذا العقار، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
 
وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان إنّها تلقّت من فرق الإطفاء بلاغا بشأن هذا الحريق.

وأضاف البيان أنّ عناصر من قوة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة يحقّقون في الحريق بصورة احترازية ولأنّ العقار مرتبط بشخصية عامة رفيعة المستوى.
 
وأوضحت الشرطة في بيانها أنّ "التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق". (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
اندلاع حريق في مطار "أولد ساروم" التاريخي في سالزبوري البريطانية (العربية)
lebanon 24
13/05/2025 08:54:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... إندلاع حريق داخل مزرعة وزير سابق
lebanon 24
13/05/2025 08:54:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: اندلاع حريق جديد في أجزاء من موقع حادثة ميناء رجائي
lebanon 24
13/05/2025 08:54:23 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: اندلاع حريق بحديقة حيوانات في رمات غان وسط إسرائيل والسلطات تحاول إجلاء المتنزهين
lebanon 24
13/05/2025 08:54:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:44 | 2025-05-13
01:22 | 2025-05-13
01:06 | 2025-05-13
01:03 | 2025-05-13
01:00 | 2025-05-13
00:08 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24