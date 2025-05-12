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عربي-دولي
بعد الإفراج عن عيدان.. إسرائيل تقصف "مركز قيادة" لحماس داخل مستشفى في غزة
Lebanon 24
12-05-2025
|
23:30
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أكد الجيش
الإسرائيلي
، اليوم الثلاثاء، أنّه قصف "مركز قيادة وسيطرة" لحماس داخل مستشفى في غزة كانت الحركة تستخدمه للقيام بـ"أنشطة إرهابية"، لينتهي بذلك وقف لإطلاق النار في القطاع بمناسبة إطلاق الحركة سراح رهينة إسرائيلي-أميركي.
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وقال الجيش في منشور عبر تطبيق
تليغرام
إنّه "قصف بدقّة مركز قيادة وسيطرة يقع داخل
مستشفى ناصر
في
خان يونس
" جنوبي القطاع الفلسطيني.
وأضاف أنّ "كبار مسؤولي
حماس
يواصلون استخدام المستشفى للقيام بأنشطة إرهابية، ويستغلّون السكّان المدنيين داخل المستشفى وحوله بشكل سافر ووحشي".
وتأتي هذه الضربة بعيد هدنة قصيرة سرت في القطاع الإثنين عقب إطلاق حماس سراح الجندي الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر.
وأفرجت حماس عن ألكسندر الذي كان محتجزا في
قطاع غزة
منذ تشرين الأول 2023 عشية جولة خليجية للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وأفرج عن ألكسندر (21 عاما)، بعدما بقي محتجزا لأكثر من 19 شهرا، وهو آخر الرهائن الأحياء ممن يحملون الجنسية الأميركية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّ من بين 251 رهينة احتجزوا إبان الهجوم، لا يزال 57 محتجزين في غزة، بينهم 34 لقوا مصرعهم، كذلك، تحتجز حماس منذ عام 2014، رفات جندي إسرائيلي.(سكاي نيوز)
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