Advertisement

عربي-دولي

عقوبات أميركية جديدة على إيران.. من استهدفت؟

Lebanon 24
12-05-2025 | 23:47
A-
A+
Doc-P-1359582-638827157548883975.jpg
Doc-P-1359582-638827157548883975.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على الرغم من المفاوضات الجارية بين البلدين، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها النووي.
Advertisement

وتستهدف العقوبات الأخيرة 3 مواطنين إيرانيين وكيانا إيرانيا على صلة بمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية في طهران.
 
ونقل بيان للخارجية الأميركية عن الوزير ماركو روبيو قوله: "تواصل إيران توسيع نطاق برنامجها النووي بشكل كبير، وتجري أنشطة بحث وتطوير ذات استخدام مزدوج قابلة للتطبيق على أسلحة نووية وأنظمة إلقاء أسلحة نووية".

وقال روبيو إن إيران هي الوحيدة بين دول العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية وتخصّب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
وزارة الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف ناقلات النفط
lebanon 24
13/05/2025 08:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24
عقوبات جديدة تستهدف تمويل" الحزب" وضمن الضغوط القصوى على إيران
lebanon 24
13/05/2025 08:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فرض عقوبات أميركية جديدة.. هكذا ردّت إيران
lebanon 24
13/05/2025 08:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24
عقوبات أميركيّة جديدة تستهدف "حزب الله"
lebanon 24
13/05/2025 08:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:44 | 2025-05-13
01:22 | 2025-05-13
01:06 | 2025-05-13
01:03 | 2025-05-13
01:00 | 2025-05-13
00:08 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24