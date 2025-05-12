عقوبات أميركية جديدة على إيران.. من استهدفت؟

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وتستهدف الأخيرة 3 مواطنين إيرانيين وكيانا إيرانيا على صلة بمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية في . على الرغم من المفاوضات الجارية بين البلدين، أعلنت فرض عقوبات جديدة على خلفية برنامجها .وتستهدف الأخيرة 3 مواطنين إيرانيين وكيانا إيرانيا على صلة بمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية في .

ونقل بيان للخارجية الأميركية عن الوزير قوله: "تواصل توسيع نطاق برنامجها النووي بشكل كبير، وتجري أنشطة بحث وتطوير ذات استخدام مزدوج قابلة للتطبيق على أسلحة نووية وأنظمة إلقاء أسلحة نووية".



وقال إن إيران هي الوحيدة بين دول العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية وتخصّب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة. (سكاي نيوز عربية)