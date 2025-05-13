انطلاق منتدى الأعمال السعودي الأميركي في الرياض

انطلق اليوم الثلاثاء منتدى الأعمال السعودي الأميركي الذي أنشئ عام 1993، جاذباً أسماء كبيرة في عالم الأعمال والرؤساء التنفيذيين من البلدين.
وحضر المنتدى وزير الخزانة
الأميركي سكوت بيسينت، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، حيث سيلقيان كلمتين خلال افتتاح هذا المنتدى. كذلك سيتحدث وزير الطاقة
السعودي الأمير عبد العزيز بن
سلمان.
كما سيشارك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا
" إيلون ماسك
، فضلا عن الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" آندي جاسي، بالإضافة إلى "بلاك روك" لاري فينك، وديفيد ساكس، اللذين سيتطرقان إلى العملات الرقمية ومدى تطورها في الوقت الحالي.
كذلك يرتقب أن يشهد المنتدى كلمة للرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ للتركيز على التطورات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ولي العهد
السعودي وترامب
أما عصراً فمن المرتقب أن يلقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
، والرئيس الأميركي دونالد ترامب
خطاباً مشتركاً، يتناولان فيه التعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية.
فيما أشار مراسل العربية/الحدث إلى أن المنتدى سيركز على الذكاء الاصطناعي
، والتطورات التكنولوجية، فضلا عن الاستثمارات بين الولايات المتحدة
والسعودية.
كما أوضح أنه من المتوقع الإعلان عن العديد من الصفقات بعيد انتهاء المنتدى.
فيما سينهي ترامب
يومه الأول بعشاء في الدرعية مع ولي العهد السعودي، والوفود المرافقة.
يذكر أن منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي الذي يرأسه وزيرا التجارة في البلدين، يشكل أهمية كبيرة في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين لترقى إلى متطلبات العصر الحالي في مختلف المجالات، وفقا لوزارة التجارة السعودية
.(العربية)