انطلاق منتدى الأعمال السعودي الأميركي في الرياض

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انطلق اليوم الثلاثاء منتدى الأعمال السعودي الأميركي الذي أنشئ عام 1993، جاذباً أسماء كبيرة في عالم الأعمال والرؤساء التنفيذيين من البلدين.وحضر المنتدى الأميركي سكوت بيسينت، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، حيث سيلقيان كلمتين خلال افتتاح هذا المنتدى. كذلك سيتحدث السعودي الأمير سلمان.كما سيشارك الرئيس التنفيذي لشركة " " ، فضلا عن الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" آندي جاسي، بالإضافة إلى "بلاك روك" لاري فينك، وديفيد ساكس، اللذين سيتطرقان إلى العملات الرقمية ومدى تطورها في الوقت الحالي.كذلك يرتقب أن يشهد المنتدى كلمة للرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ للتركيز على التطورات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.ولي السعودي وترامبأما عصراً فمن المرتقب أن يلقي ولي العهد السعودي ، والرئيس الأميركي خطاباً مشتركاً، يتناولان فيه التعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية.فيما أشار مراسل العربية/الحدث إلى أن المنتدى سيركز على ، والتطورات التكنولوجية، فضلا عن الاستثمارات بين والسعودية.كما أوضح أنه من المتوقع الإعلان عن العديد من الصفقات بعيد انتهاء المنتدى.فيما سينهي يومه الأول بعشاء في الدرعية مع ولي العهد السعودي، والوفود المرافقة.يذكر أن منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي الذي يرأسه وزيرا التجارة في البلدين، يشكل أهمية كبيرة في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين لترقى إلى متطلبات العصر الحالي في مختلف المجالات، وفقا لوزارة التجارة .(العربية)