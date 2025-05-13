إسرائيل قلقة... أميركا قد تبيع "اف 35" لتركيا

قد يتخذ الرئيس الأميركي خطوة أخرى تثير قلقا كبيرا بعدما تركها وحيدة في الحرب ضدّ الحوثيين، وقرر عدم مهاجمة وأجرى مفاوضات مع " ".

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ووفقا لتقرير القناة الـ14 الإسرائيليّة، فإن هناك مخاوف في من احتمال بيع طائرات "F-35" لتركيا، وهو ما سيُؤثر بشكل كبير على الميزة النوعية لإسرائيل في المنطقة.





وقد ظهر هذا السيناريو لأول مرة عندما طرح رئيس الوزراء هذه القضية في مناقشة مغلقة هذا الأسبوع في لجنة الخارجية والأمن، وأوضح أن إسرائيل تعارض بشدة مثل هذا الإجراء من قبل الولايات المتحدة إذا ما حدث. (روسيا اليوم)