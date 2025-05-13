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عربي-دولي

إسرائيل قلقة... أميركا قد تبيع "اف 35" لتركيا

Lebanon 24
13-05-2025 | 08:51
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قد يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة أخرى تثير قلقا كبيرا في إسرائيل بعدما تركها وحيدة في الحرب ضدّ الحوثيين، وقرر عدم مهاجمة إيران وأجرى مفاوضات مع "حماس".
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ووفقا لتقرير القناة الـ14 الإسرائيليّة، فإن هناك مخاوف في إسرائيل من احتمال بيع الولايات المتحدة طائرات "F-35" لتركيا، وهو ما سيُؤثر بشكل كبير على الميزة النوعية لإسرائيل في المنطقة.


وقد ظهر هذا السيناريو لأول مرة عندما طرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه القضية في مناقشة مغلقة هذا الأسبوع في لجنة الخارجية والأمن، وأوضح أن إسرائيل تعارض بشدة مثل هذا الإجراء من قبل الولايات المتحدة إذا ما حدث. (روسيا اليوم)
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