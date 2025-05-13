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ولي العهد السعودي وترامب وقّعا وثيقة الشراكة الاقتصادية - الاستراتيجية

Lebanon 24
13-05-2025 | 09:45
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وقعّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي دونالد ترامب وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية.
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وكان ترامب وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض على متن الطائرة الرئاسية الأميركية. (العربية)
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