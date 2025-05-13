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عربي-دولي

بالتزامن مع زيارة ترامب إلى السعودية... صاروخ يمني يستهدف إسرائيل!

Lebanon 24
13-05-2025 | 12:38
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دوّت مساء اليوم الثلاثاء، صافرات الإنذار في العديد من المناطق داخل إسرائيل، ويأتي ذلك تزامنا مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخليجية وتواجده بالسعودية.
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وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيانات متتالية له، أنّه "رصد الجيش  الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لاعتراض هذا التهديد. يُرجى من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".

وأشار إلى انّ "صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق في إسرائيل إثر إطلاق مقذوف من اليمن. التفاصيل قيد المراجعة".

وأكّد انّه "عقب انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن. دوت صفارات الإنذار وفقًا للبروتوكول".
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