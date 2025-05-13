بالتزامن مع زيارة ترامب إلى السعودية... صاروخ يمني يستهدف إسرائيل!

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وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيانات متتالية له، أنّه "رصد الجيش إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي ، وتعمل منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لاعتراض هذا التهديد. يُرجى من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن ".وأشار إلى انّ "صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق إثر إطلاق مقذوف من اليمن. التفاصيل قيد المراجعة".وأكّد انّه "عقب انطلاق قبل قليل في عدة مناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن. دوت صفارات الإنذار وفقًا للبروتوكول".