هل يفعلها ترامب ويسقط نتنياهو داخليا؟

Advertisement

تباينت آراء خبراء السياسة حول ما إذا كانت الحرب على غزة ستشكّل بداية النهاية لحكومة ، في ظل تصاعد التوتر مع الحليف الأميركي السابق ، رغم ما كان بينهما من توافق خلال ولاية الرئاسية الأولى.وتشهد العلاقة بين وترامب فتورًا واضحًا، لا سيما في ما يتعلق بالملف الفلسطيني والإيراني، وهو ما تجلّى مؤخراً في توقيع اتفاقًا منفردًا مع حركة للإفراج عن الرهينة عيدان ألكسندر، بمعزل عن حكومة نتنياهو.وفي هذا السياق، يرى الخبير في الشأن ، د. رائد نعيرات، أن "الخلاف بين ترامب ونتنياهو ليس استراتيجياً، بل يتعلق بأولويات التنفيذ"، موضحاً أن "ترامب لا يقبل أن يكون أداة في يد أي زعيم سياسي، بينما يسعى نتنياهو لفرض أجندة اليمين المتطرف على الحليف الأميركي".وشدد نعيرات في حديثه لـ"إرم نيوز" على أن "رفض نتنياهو لوقف الحرب ستكون له تداعيات على العلاقة مع واشنطن، وربما يسرّع في تفكك ائتلافه الداخلي تحت ضغوط خارجية وداخلية متزايدة".وأضاف: "لن يؤدي ذلك إلى انهيار حكومة نتنياهو التي تتمتع بأغلبية كبيرة في الكنيست الإسرائيلي، خاصة أن إسقاط الائتلاف الحكومي لن يتم إلا بانسحاب أحد الأحزاب الوازنة منه، وهذا الأمر يبدو مستحيلًا في الوقت الحالي".وأشار إلى أن " قد تعمل على زعزعة استقرار الائتلاف الحكومي، والتضييق على الأحزاب اليمينية في الحكومة؛ إلا أن الالتزام الأميركي بدعم وأمنها يحول دون تدخلها المباشر من أجل إسقاط نتنياهو".وبيّن أن "ترامب، بخلاف الرؤساء الأمريكيين السابقين، لديه القدرة على احتواء نتنياهو وإجباره على تنفيذ أي اتفاق تتوصل إليه بشأن المنطقة"، لافتًا إلى أن ذلك ظهر بشكل واضح في الاتفاق مع حماس بشأن الرهينة ألكساندر.في المقابل، يرى العضو العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي، امطانس شحادة، أن "الولايات المتحدة قد تلجأ لخيار إسقاط الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو، من خلال تقوية أحزاب ودفع أحزاب أخرى للانسحاب من الحكومة".وقال شحادة، لـ"إرم نيوز"، إن "إدارة ترامب لديها خياران من أجل ذلك، الأول إجبار نتنياهو على القبول بتهدئة مع حماس في غزة، ما سيدفع بعض أحزاب حكومته للانسحاب من الائتلاف"، مبينًا أن ذلك سيكون سببًا في نهاية مستقبل نتنياهو السياسي.وأوضح أن "الخيار الثاني يتمثل في دفع أحزاب المعارضة وبعض أحزاب الائتلاف للتوافق على إسقاط حكومة نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة، سواء في الكنيست الحالي، أو عبر انتخابات مبكرة"، مبينًا أن ذلك سيكون مبنيا على اتفاق ينتقص من حقوق .وأضاف أن "هذا الخيار سيدفع الولايات المتحدة لتقديم تعهدات للأحزاب التي ستشكل الحكومة الجديدة بالعمل على الاعتراف بالسيادة على أجزاء من ، والحيلولة دون إقامة الدولة ، والمضي قدمًا بمخططات التهجير لسكان غزة".وتابع: "بالتأكيد الحرب في غزة ستكون سببًا في انتهاء مستقبل نتنياهو السياسي، خاصة أنه مرفوض داخليًا وخارجيًا في الوقت الحالي"، مبينًا أن أي تحرك من الإدارة لإسقاطه سيؤدي إلى تعجيل هذا الأمر، وفق تقديره.