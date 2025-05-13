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إقتصاد
تراجع كبير للدولار أمام الليرة السورية
Lebanon 24
13-05-2025
|
15:44
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انخفض سعر الدولار مقابل الليرة
السورية
، اليوم مساء، وذلك بعد قرار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
برفع
العقوبات
عن
سوريا
من
الرياض
.
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و تراجع الدولار بنسبة 30% مقابل الليرة السورية.
وأظهرت نشرة "الليرة اليوم"، انخفاض مبيع الدولار الواحد إلى 8 آلاف و700، والشراء إلى 8 آلاف و300، بعدما كان سعر مبيع الدولار قبيل تصريحات
ترامب
، عند 9 آلاف و700 ليرة، والشراء عند 9 آلاف و500
ليرة سورية
.
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