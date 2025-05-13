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إقتصاد

تراجع كبير للدولار أمام الليرة السورية

Lebanon 24
13-05-2025 | 15:44
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انخفض سعر الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم مساء، وذلك بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا من الرياض.
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و تراجع الدولار بنسبة 30%  مقابل الليرة السورية.
 
وأظهرت نشرة "الليرة اليوم"، انخفاض مبيع الدولار الواحد إلى 8 آلاف و700، والشراء إلى 8 آلاف و300، بعدما كان سعر مبيع الدولار قبيل تصريحات ترامب، عند 9 آلاف و700 ليرة، والشراء عند 9 آلاف و500 ليرة سورية.
 
 
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