تراجع كبير للدولار أمام الليرة السورية

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و تراجع الدولار بنسبة 30% مقابل الليرة السورية. انخفض سعر الدولار مقابل الليرة ، اليوم مساء، وذلك بعد قرار الرئيس الأميركي برفع عن من .و تراجع الدولار بنسبة 30% مقابل الليرة السورية.

وأظهرت نشرة "الليرة اليوم"، انخفاض مبيع الدولار الواحد إلى 8 آلاف و700، والشراء إلى 8 آلاف و300، بعدما كان سعر مبيع الدولار قبيل تصريحات ، عند 9 آلاف و700 ليرة، والشراء عند 9 آلاف و500 .