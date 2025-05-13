لليلة الثانية.. تصاعد الاشتباكات في طرابلس الليبية وفرار سجناء وفوضى أمنية (فيديو)

لليلة الثانية، تصاعدت وتيرة الاشتباكات المسلحة في العاصمة ، بين قوات تابعة لـ"حكومة " وعناصر من "جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب"، وسط تحذيرات محلية ودولية من تداعيات خطيرة على المدنيين والسلم الاجتماعي.



وأفاد شهود بأن أصوات إطلاق النار والانفجارات تواصلت منذ منتصف ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، مع انتشار مكثف لقوات الردع في عدة مناطق من العاصمة، بينها سوق الجمعة ومحيط .

🎥 سجناء فارين من الجديدة بسبب الاشتباكات المندلعة بعد قرارات الدبيبة يدخلون منطقة 11 يونيو و تؤكد بأن غالبيتهم من ذوي الأحكام الثقيلة والقضايا الجنائية الخطيرة وتحذر من كارثة أمنية على طرابلس وليبيا كافة . pic.twitter.com/lxnxxyPcQH — الليبية (@ObservatoryLY) May 14, 2025 Advertisement

وبسبب التوترات الأمنية، تم تحويل الرحلات الجوية من إلى مطار مصراتة، وفق ما أظهرته منصات تتبع الرحلات الجوية.



وفي تطور ميداني، أعلنت فرع طرابلس رفع حالة التأهب القصوى، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والتقيد بالتعليمات الرسمية حفاظا على سلامتهم.



فرار السجناء

وفي خضم المعارك، أعلن القضائية أن الاشتباكات بالقرب من سجن الجُديدة أدت إلى حالة من الفوضى والهلع، مؤكدا فرار عدد من السجناء، غالبيتهم من أصحاب الأحكام المشددة.



من جانبها، أعربت بعثة للدعم في عن "قلقها العميق" إزاء العنف المتصاعد في الأحياء السكنية المكتظة، مشددة في بيان على موقعها الرسمي على ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار.



وأوضحت البعثة أن استمرار القتال يعرض حياة المدنيين للخطر ويهدد الاستقرار الهش في العاصمة، مؤكدة استعدادها لتقديم مساعي وساطة لتهدئة الأوضاع ودعم جهود الحوار.(سكاي نيوز)