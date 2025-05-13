لليلة الثانية.. تصاعد الاشتباكات في طرابلس الليبية وفرار سجناء وفوضى أمنية (فيديو)

🎥 سجناء فارين من الجديدة بسبب الاشتباكات المندلعة بعد قرارات الدبيبة يدخلون منطقة 11 يونيو و الشرطة القضائية تؤكد بأن غالبيتهم من ذوي الأحكام الثقيلة والقضايا الجنائية الخطيرة وتحذر من كارثة أمنية على طرابلس وليبيا كافة . pic.twitter.com/lxnxxyPcQH
— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 14, 2025
🎥 سجناء فارين من الجديدة بسبب الاشتباكات المندلعة بعد قرارات الدبيبة يدخلون منطقة 11 يونيو و الشرطة القضائية تؤكد بأن غالبيتهم من ذوي الأحكام الثقيلة والقضايا الجنائية الخطيرة وتحذر من كارثة أمنية على طرابلس وليبيا كافة . pic.twitter.com/lxnxxyPcQH