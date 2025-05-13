بعد إعلان ترامب من الرياض تأييد حق الشعب الفلسطيني.. هكذا علقت مصر

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وقالت الخارجية في بيان مساء الثلاثاء إن أعربت عن تطلعها لأن تسهم الجولة الخليجية الهامة التي يقوم بها إلى والإمارات وقطر، والإفراج عن الرهينة الأميركي عيدان ألكسندر بوساطة قطرية وأميركية، في إحراز تقدم على صعيد وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لـ"تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الذي يستحق بالفعل مستقبلاً أفضل في أرضه ووطنه". رحبت مصر بتصريحات الرئيس الأميركي ، التي ألقاها خلال زيارته الحالية إلى ، وأكد فيها على حق الشعب الفلسطيني في مستقبل أفضل.وقالت الخارجية في بيان مساء الثلاثاء إن أعربت عن تطلعها لأن تسهم الجولة الخليجية الهامة التي يقوم بها إلى والإمارات وقطر، والإفراج عن الرهينة الأميركي عيدان ألكسندر بوساطة قطرية وأميركية، في إحراز تقدم على صعيد وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لـ"تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الذي يستحق بالفعل مستقبلاً أفضل في أرضه ووطنه".

تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي

كما أعلنت مصر أنها تعول على قيادة الرئيس الأميركي لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، تتويجاً لجهوده التي تهدف لإحلال السلام الدائم وتحقيق الاستقرار الإقليمي.



كذلك شددت على ضرورة مساندة جهود الوساطة المصرية الأميركية لتحقيق وقف النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، تمهيداً لتنفيذ الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.



وحثت جميع الأطراف على عدم عرقلة هذه الجهود، بما يستجيب لتطلعات وحقوق شعوب المنطقة في السلام والرخاء والتنمية، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها الشرقية.



اتفاقات ومذكرات تفاهم

يذكر أن ترامب كان وصل صباح الثلاثاء إلى مطار الملك خالد في ، برفقة وفد كبير من الوزراء والمسؤولين الكبار، حيث استقبله ولي السعودي، في زيارة تمتد ليومين، قبل أن يتوجه إلى قطر والإمارات.



كما رافقه أيضاً العديد من الرؤساء التنفيذيين الكبار لشركات أميركية ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة وغيرها، شاركوا في منتدى الأعمال السعودي الأميركي.



ووقع الأمير محمد وترامب اتفاقات ومذكرات تفاهم بين والولايات المتحدة في عدة مجالات، بينها الطاقة والأمن والصحة. كما وقعا وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين.



وتعد تلك الزيارة الرسمية التي وصفها ترامب بالتاريخية الأولى للرئيس الأميركي إلى خارج ، خلال ولايته الرئاسية الثانية.