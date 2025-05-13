ترامب يلتقي قادة مجلس التعاون.. وقمة خليجية أميركية في الرياض اليوم

بعد يوم حافل في العاصمة ، زخر بالمباحثات وتوقيع الاتفاقيات بين ولي السعودي والرئيس الأميركي ، تعقد، اليوم الأربعاء، قمة خليجية أميركية.

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حيث يلتقي الرئيس الأميركي قادة وممثلي (السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان).



على أن يتوجّه لاحقا إلى قطر، المحطة الثانية في جولته الخارجية الرسمية الأولى.



اتفاقيات تجارية

يأتي هذا غداة يوم مزدحم شهد إبرام اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات بين أميركا والسعودية، حيث وقّع البلدان مجموعة من الصفقات في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والأسلحة والتكنولوجيا.



فيما أعلن الجانب الأميركي أن شركات تقنية كبرى، منها ، ستستثمر في كلا البلدين.

يذكر أن كان وصل، صباح أمس الثلاثاء، إلى مطار الملك خالد في الرياض، برفقة وفد كبير من الوزراء والمسؤولين الكبار، حيث استقبله ولي العهد السعودي، في زيارة تمتد ليومين، قبل أن يتوجه إلى قطر والإمارات.



كما رافقه أيضاً العديد من الرؤساء التنفيذيين الكبار لشركات أميركية ضخمة في مجال والتكنولوجيا والطاقة وغيرها، شاركوا في منتدى الأعمال السعودي الأميركي.

وتعد تلك الزيارة الرسمية التي وصفها ترامب أول أمس بالتاريخية، الأولى للرئيس الأميركي إلى خارج خلال ولايته الرئاسية الثانية.