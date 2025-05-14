الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء 3 موانئ في اليمن

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أصدر الجيش ، الأربعاء، تحذيرا بإخلاء 3 موانئ في اليمن، هي رأس والحديدة والصليف.وقال الجيش إن هذه الموانئ "تستخدمها جماعة المتحالفة مع ".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس": "نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ إلى ضرورة إخلائها والابتعاد عنها للحفاظ على سلامتكم وذلك حتى إشعار آخر".ويأتي التحذير بعدما أعلن الجيش اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، تسبب في إطلاق صافرات الإنذار بمناطق عدة .وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد انطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة في ، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن".وأكدت القناة 12 تعليق حركة إقلاع وهبوط الطائرات في قرب ، على خلفية الواقعة.وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت مساء الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بصاروخ بالستي أسرع من الصوت.وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحي سريع في بيان: "نفذنا عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي".