لاغتيال محمد السنوار... كم قنبلة خارقة استخدمت إسرائيل؟

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كشفت صحيفة ، أن سلاح الجو التابع للجيش ألقى نحو 40 قنبلة خارقة للتحصينات على مدينة ، خلال عملية استهدفت قائد حركة " " في ، محمد السنوار، يوم أمس.وبحسب الصحيفة، فإن العملية جاءت بعد "معلومة استخبارية ذهبية" انتظرتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية طويلًا لتحديد موقع السنوار، المُصنّف كأولوية قصوى على قائمة الاغتيالات. وتم تنفيذ الهجوم بشكل عاجل، مستخدمين ذخائر دقيقة، بلغت زنة القنبلة الواحدة طنا، وهو ما يعادل نصف كمية الذخيرة التي استخدمت في محاولة اغتيال لحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت في أيلول الماضي، وفق المصدر نفسه.في المقابل، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم أن تأكيد اغتيال السنوار ما زال غير محسوم، وأن التحقق من نتائج الهجوم قد يستغرق أيامًا أو حتى أسابيع، خاصة أن الموقع المستهدف كان تحت الأرض.وأفادت وسائل إعلام عبرية أن القصف استهدف موقعًا في محيط مستشفى غزة ، باستخدام قنابل مضادة للتحصينات، فيما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "الجيش والشاباك نفذا غارة دقيقة ضد إرهابيين من حماس في مجمع قيادة تحت الأرض بخان يونس"، مضيفًا أن "حماس تستخدم المستشفيات لأغراض إرهابية"، مشيرًا إلى اتخاذ "تدابير لتقليص إصابة المدنيين".وأدى القصف الذي استهدف ساحة الطوارئ في المستشفى، إلى استشهاد العشرات، إضافة إلى تدمير منزل مأهول بالسكان قرب المستشفى. (روسيا اليوم)