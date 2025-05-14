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عربي-دولي

بن فرحان: سوريا لديها الكثير من الفرص لتشهد نهضة اقتصادية كبرى

Lebanon 24
14-05-2025 | 06:31
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قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، "اتفقنا مع أميركا على ضرورة وقف الحرب في غزة" وذلك بعد القمة الخليجية الأميركية التي حضرها قادة الخليج مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السعودية.
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كما قال في مؤتمر صحافي، من الرياض "نأمل أن يكون اطلاق الرهينة الأميركي قاعدة لاتفاق لوقف اطلاق النار يف غزة"، مشددا أن السعودية أكدت على ضرورة ادخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.

وتابع "لا بد من الوصول لوقف اطلاق نار في غزة في أقرب فرصة"، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أظهرت رغبتها في اتخاذ قرارات شجاعة". 
 
وعن قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال بن فرحان "نرحب بقرار ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا"، مشيرا إلى أن المملكة ستكون سباقة في دعم الاقتصاد السوري.

وبين أن لقاء ولي العهد السعودي وترامب والرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد ضرورة دعم سوريا.
 
ووصف بن فرحان "قرار رفع العقوبات بأنه جريء ومهم"، مشيرا إلى أن السعودية ستكون داعمة لاستقرار وازدهار سوريا.

كذلك قال إن قرار رفع العقوبات الأميركية كان ضروريا لاستقرار سوريا، مضيفاً "نأمل في رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا".

وتابع "سوريا لديها الكثير من الفرص لتشهد نهضة اقتصادية كبرى". (العربية) 
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