بن فرحان: سوريا لديها الكثير من الفرص لتشهد نهضة اقتصادية كبرى

قال السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، "اتفقنا مع أميركا على ضرورة وقف الحرب في غزة" وذلك بعد القمة الخليجية الأميركية التي حضرها قادة مع الرئيس الأميركي في العاصمة .

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كما قال في مؤتمر صحافي، من "نأمل أن يكون اطلاق الرهينة الأميركي قاعدة لاتفاق لوقف اطلاق النار يف غزة"، مشددا أن السعودية أكدت على ضرورة ادخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.



وتابع "لا بد من الوصول لوقف اطلاق نار في غزة في أقرب فرصة"، مشيرا إلى أن الأميركي أظهرت رغبتها في اتخاذ قرارات شجاعة".

وعن قرار ترامب برفع عن بعد مشاورات مع ولي السعودي ، قال بن فرحان "نرحب بقرار ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا"، مشيرا إلى أن ستكون سباقة في دعم الاقتصاد السوري.



وبين أن لقاء ولي العهد السعودي وترامب والرئيس السوري أحمد والرئيس أكد ضرورة دعم سوريا.

ووصف بن فرحان "قرار رفع العقوبات بأنه جريء ومهم"، مشيرا إلى أن السعودية ستكون داعمة لاستقرار وازدهار سوريا.كذلك قال إن قرار رفع العقوبات الأميركية كان ضروريا لاستقرار سوريا، مضيفاً "نأمل في رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا".وتابع "سوريا لديها الكثير من الفرص لتشهد نهضة اقتصادية كبرى". (العربية)