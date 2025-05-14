وزارة الدفاع الليبية تبدأ تنفيذ وقف النار في طرابلس

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أعلنت عن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في ، مؤكدة نشر وحدات محايدة في نقاط التماس لضمان التهدئة وحماية المدنيين.وأضافت الوزارة: "تعاملنا مع التطورات الأخيرة جاء في إطار الواجب الوطني وبما يكفل الحفاظ على النظام العام". (العربية)