الإمارات ترحب بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا

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وأكدت ، في بيان لها، على "دعمها الراسخ لتحقيق تطلعات الشعب السوري، مشيدةً بالجهود المبذولة من قبل الشقيقة في هذا الصدد". أعربت عن ترحيبها بإعلان الرئيس الأميركي رفع عن ، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً لجهود تعزيز النماء والازدهار في البلاد.وأكدت ، في بيان لها، على "دعمها الراسخ لتحقيق تطلعات الشعب السوري، مشيدةً بالجهود المبذولة من قبل الشقيقة في هذا الصدد".

وأعربت الوزارة عن "أملها في أن تُسهم هذه المستجدات في تعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة ، بما يحقق التنمية والاستقرار للشعب السوري الشقيق".



وجددت الخارجية التأكيد على "موقف دولة الداعم لجميع الجهود المبذولة لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتعايش السلمي والتنمية". (سكاي نيووز عربية)