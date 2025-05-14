الكرملين: بوتين دُعي لزيارة إيران... والتحضيرات جارية

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أعلن المتحدث باسم ، اليوم الأربعاء، أن تلقى دعوة رسمية لزيارة ، لكن موعد الزيارة لم يُحدّد بعد، وذلك في ظل استعدادات متسارعة بين وطهران لتوطيد الشراكة الثنائية.وتأتي هذه الدعوة بالتوازي مع إعلان المتحدثة باسم الحكومة ، فاطمة مهاجراني، أن التحضيرات جارية في لاستقبال في زيارة مرتقبة وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها "استراتيجية". وأكدت مهاجراني أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ التعاون المشترك.وتندرج الزيارة ضمن مسار متصاعد من التقارب بين البلدين، حيث كان قد زار موسكو في منتصف كانون الثاني الماضي، وأجرى محادثات موسعة مع تمهيدًا لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة.وقد الروسي رسميًا على الاتفاق في 21 نيسان الماضي، حيث دخل حيّز التنفيذ بعد نشره في البوابة القانونية الروسية. وتغطي الاتفاقية، الممتدة لعشرين عامًا وقابلة للتجديد تلقائيًا لخمس سنوات، 47 بندًا تشمل التعاون في مجالات الدفاع، الاقتصاد، التجارة، التكنولوجيا، والشراكة العسكرية–التقنية، إلى جانب التنسيق في قضايا . (ارم نيوز)