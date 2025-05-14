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عربي-دولي

الكرملين: بوتين دُعي لزيارة إيران... والتحضيرات جارية

Lebanon 24
14-05-2025 | 07:43
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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوة رسمية لزيارة إيران، لكن موعد الزيارة لم يُحدّد بعد، وذلك في ظل استعدادات متسارعة بين موسكو وطهران لتوطيد الشراكة الثنائية.
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وتأتي هذه الدعوة بالتوازي مع إعلان المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن التحضيرات جارية في طهران لاستقبال الرئيس الروسي في زيارة مرتقبة وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها "استراتيجية". وأكدت مهاجراني أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ التعاون المشترك.

وتندرج الزيارة ضمن مسار متصاعد من التقارب بين البلدين، حيث كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد زار موسكو في منتصف كانون الثاني الماضي، وأجرى محادثات موسعة مع بوتين تمهيدًا لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وقد صادق الرئيس الروسي رسميًا على الاتفاق في 21 نيسان الماضي، حيث دخل حيّز التنفيذ بعد نشره في البوابة القانونية الروسية. وتغطي الاتفاقية، الممتدة لعشرين عامًا وقابلة للتجديد تلقائيًا لخمس سنوات، 47 بندًا تشمل التعاون في مجالات الدفاع، الاقتصاد، التجارة، التكنولوجيا، والشراكة العسكرية–التقنية، إلى جانب التنسيق في قضايا الأمن الدولي. (ارم نيوز)
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