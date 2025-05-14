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عربي-دولي

الزيارة ستستمر لمدة يومين.. ترامب يصل إلى الدوحة وأمير قطر في استقباله

Lebanon 24
14-05-2025 | 08:07
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وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء  إلى العاصمة القطرية الدوحة قادما من السعودية ضمن جولته الخليجية.
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وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ل ثاني في استقبال ترامب بمستهل  زيارته إلى الدوحة .
 
وبعد مشاركته في القمة الخليية الأميركية في الرياض، توجه الرئيس الأميركي إلى العاصة القطرية على أن يتوجه، يوم الخميس، إلى دولة الإمارات آخر محطة في جوله الخليجية.

وقال تلفزيون قطر الرسمي إن الزيارة ستستمر لمدة يومين ، ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات في مجالات الدفاع، والاستثمار، والتعليم، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. (سكاي نيوز عربية) 
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