الزيارة ستستمر لمدة يومين.. ترامب يصل إلى الدوحة وأمير قطر في استقباله

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وكان ل ثاني في استقبال بمستهل زيارته إلى الدوحة . وصل الرئيس الأميركي اليوم الأربعاء إلى العاصمة قادما من ضمن جولته الخليجية.وكان ل ثاني في استقبال بمستهل زيارته إلى الدوحة .

وبعد مشاركته في القمة الخليية الأميركية في ، توجه الرئيس الأميركي إلى العاصة القطرية على أن يتوجه، يوم الخميس، إلى آخر محطة في جوله الخليجية.



وقال الرسمي إن الزيارة ستستمر لمدة يومين ، ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات في مجالات الدفاع، والاستثمار، والتعليم، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. (سكاي نيوز عربية)