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عربي-دولي

أمير قطر لترامب: أعلم أنك رجل سلام

Lebanon 24
14-05-2025 | 10:32
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أشاد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإحلال السلام في المنطقة.
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وخلال استقباله للرئيس الأميركي في الديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة، قال أمير قطر: "جميعنا يريد إحلال السلام في المنطقة ونأمل أن يتحقق ذلك هذه المرة".

وخاطب آل ثاني ترامب قائلا: "أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلاله في المنطقة"، مضيفا: "بإمكاننا مواصلة العمل معا لإحلال السلام في منطقتنا أو بمناطق أخرى كالسلام بين روسيا وأوكرانيا".

وقال: "متحمسون جدا لمباحثاتنا التي ستشمل إحلال السلام في المنطقة وقضايا الاستثمار والطاقة، وسنشارك تجاربنا بتنظيم كأس العالم 2022 مع الطواقم المنظمة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة".

من جهته، قال الرئيس الأميركي لأمير دولة قطر: "أحببنا بعضنا البعض وعملنا معا على أعلى المستويات لإحلال السلام في هذه المنطقة وعبر العالم". وأضاف: "أنتم تساعدوننا بإحلال السلام في مناطق عدة مثل روسيا وأوكرانيا وسنرى تطورا في هذا الملف".

وقال ترامب لأمير قطر: "أود أن أشكرك على كل شيء وعلى صداقتك وقيادتك والعمل الذي تقوم به رائع". (روسيا اليوم)
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