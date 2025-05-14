أمير قطر لترامب: أعلم أنك رجل سلام

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أشاد الشيخ بمساعي الرئيس الأميركي لإحلال السلام في المنطقة.وخلال استقباله للرئيس الأميركي في في العاصمة ، قال أمير قطر: "جميعنا يريد إحلال السلام في المنطقة ونأمل أن يتحقق ذلك هذه المرة".وخاطب قائلا: "أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلاله في المنطقة"، مضيفا: "بإمكاننا مواصلة العمل معا لإحلال السلام في منطقتنا أو بمناطق أخرى كالسلام بين وأوكرانيا".وقال: "متحمسون جدا لمباحثاتنا التي ستشمل إحلال السلام في المنطقة وقضايا الاستثمار والطاقة، وسنشارك تجاربنا بتنظيم 2022 مع الطواقم المنظمة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة".، قال الرئيس الأميركي لأمير : "أحببنا بعضنا البعض وعملنا معا على أعلى المستويات لإحلال السلام في هذه المنطقة وعبر العالم". وأضاف: "أنتم تساعدوننا بإحلال السلام في مناطق عدة مثل روسيا وأوكرانيا وسنرى تطورا في هذا الملف".وقال ترامب لأمير قطر: "أود أن أشكرك على كل شيء وعلى صداقتك وقيادتك والعمل الذي تقوم به رائع". (روسيا اليوم)