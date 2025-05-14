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عربي-دولي
أمير قطر لترامب: أعلم أنك رجل سلام
Lebanon 24
14-05-2025
|
10:32
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أشاد
أمير قطر
الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني
بمساعي الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لإحلال السلام في المنطقة.
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وخلال استقباله للرئيس الأميركي في
الديوان الأميري
في العاصمة
القطرية
الدوحة
، قال أمير قطر: "جميعنا يريد إحلال السلام في المنطقة ونأمل أن يتحقق ذلك هذه المرة".
وخاطب
آل ثاني
ترامب
قائلا: "أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلاله في المنطقة"، مضيفا: "بإمكاننا مواصلة العمل معا لإحلال السلام في منطقتنا أو بمناطق أخرى كالسلام بين
روسيا
وأوكرانيا".
وقال: "متحمسون جدا لمباحثاتنا التي ستشمل إحلال السلام في المنطقة وقضايا الاستثمار والطاقة، وسنشارك تجاربنا بتنظيم
كأس العالم
2022 مع الطواقم المنظمة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة".
من جهته
، قال الرئيس الأميركي لأمير
دولة قطر
: "أحببنا بعضنا البعض وعملنا معا على أعلى المستويات لإحلال السلام في هذه المنطقة وعبر العالم". وأضاف: "أنتم تساعدوننا بإحلال السلام في مناطق عدة مثل روسيا وأوكرانيا وسنرى تطورا في هذا الملف".
وقال ترامب لأمير قطر: "أود أن أشكرك على كل شيء وعلى صداقتك وقيادتك والعمل الذي تقوم به رائع". (روسيا اليوم)
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