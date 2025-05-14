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عربي-دولي
مستشار خامنئي: مستعدّون للتخلّي عن اليورانيوم عالي التخصيب مقابل اتفاق
Lebanon 24
14-05-2025
|
19:37
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صرّح مستشار المرشد الإيراني
علي شمخاني
أن "بلاده مستعدّة للتوصّل إلى اتفاق مع
الولايات المتحدة
مقابل رفع
العقوبات
الاقتصادية".
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وقال شمخاني في مقابلة مع شبكة "إن.بي.
سي نيوز
" أن "
إيران
ستلتزم بعدم تصنيع أسلحة نووية مطلقاً، والتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، والموافقة على تخصيب اليورانيوم فقط إلى المستويات الأدنى اللازمة للاستخدام المدني، والسماح بإشراف مفتشين دوليين على العملية".
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