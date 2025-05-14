مستشار خامنئي: مستعدّون للتخلّي عن اليورانيوم عالي التخصيب مقابل اتفاق

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صرّح مستشار المرشد الإيراني أن "بلاده مستعدّة للتوصّل إلى اتفاق مع مقابل رفع الاقتصادية".وقال شمخاني في مقابلة مع شبكة "إن.بي. " أن " ستلتزم بعدم تصنيع أسلحة نووية مطلقاً، والتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، والموافقة على تخصيب اليورانيوم فقط إلى المستويات الأدنى اللازمة للاستخدام المدني، والسماح بإشراف مفتشين دوليين على العملية".