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عربي-دولي

سنحمي الشرق الأوسط.. ترامب: نقترب جدا من إبرام اتفاق مع إيران

Lebanon 24
15-05-2025 | 03:12
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قال الرئيس دونالد ترامب، الخميس، "كدنا نخسر الشرق الأوسط بسبب سياسات إدارة جو بايدن"، مشدداً بالقول "سنحمي الشرق الأوسط". كما أشار بالقول: "أعتقد أننا نقترب جدا من إبرام اتفاق مع إيران".
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تصريحات الرئيس ترامب جاءت خلال زيارته للقوات الأميركية في قاعدة العديد الجوية الواقعة في الصحراء إلى الجنوب الغربي من العاصمة القطرية الدوحة، والتي تستضيف أكبر منشأة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.

وعن لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، قال ترامب: "الرئيس السوري شخص قوي وسنرى ما سيحدث بعد رفع العقوبات"، مضيفاً بالقول "لم أكن أعلم أن سوريا كانت خاضعة للعقوبات لهذه الفترة الطويلة".
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