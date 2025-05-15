سنحمي الشرق الأوسط.. ترامب: نقترب جدا من إبرام اتفاق مع إيران

Advertisement

قال ، الخميس، "كدنا نخسر بسبب سياسات "، مشدداً بالقول "سنحمي الشرق الأوسط". كما أشار بالقول: "أعتقد أننا نقترب جدا من إبرام اتفاق مع ".تصريحات جاءت خلال زيارته للقوات الأميركية في الواقعة في الصحراء إلى الجنوب من العاصمة ، والتي تستضيف أكبر منشأة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.وعن لقاء الرئيس السوري في ، قال : "الرئيس السوري شخص قوي وسنرى ما سيحدث بعد رفع "، مضيفاً بالقول "لم أكن أعلم أن كانت خاضعة للعقوبات لهذه الفترة الطويلة".